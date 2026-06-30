В Ярославле награждены авторы лучших научных студенческих работ

Награждены лучшие студенты. Фото: Правительство Ярославской области.

По итогам двух туров эксперты определили победителей и лауреатов в 23 номинациях.

Будущие ученые исследовали новые соединения с потенциальной противоопухолевой активностью, разрабатывали платформу для проектирования полимеров на основе искусственного интеллекта, изучали аэродинамику газотурбинных двигателей, историко-правовой анализ и профессиональное выгорание.

Многие проекты прошли апробацию, по ним опубликованы статьи. Некоторыми заинтересовались предприятия.

Некоторыми разработками заинтересовались предприятия. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве напомнили, что в регионе дополнительно предусмотрено шесть видов именных стипендий для стимулирования талантливой молодежи. Выплаты достигают почти 50 тысяч рублей. В укреплении материально-технической базы вузов участвуют предприятия региона.

Конкурс научных работ дает возможность ребятам заявить о себе, а региону – увидеть, какие кадры скоро придут на предприятия и какие задачи они готовы решать.