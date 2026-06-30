Житель Костромской области получил 25 лет за госизмену и терроризм

Первые пять лет срока виновник проведет в тюрьме. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 41-летнего костромича, которого обвинили в участии в деятельности террористической организации и госизмене.

Обвиняемый являлся противником проведения СВО. В сентябре 2024 года он связался в сети с военизированным объединением Украины и заявил, что готов помочь врагу в деятельности против безопасности России.

С сентября 2024-го по май 2025 года мужчина по заданию кураторов снимал стратегические объектов Костромской области и распространял агитационные материалы террористической организации. Он прошел обучение минно-взрывному делу в иностранном государстве. Также совершал различные действия, дискредитирующие органы власти и оскорбляющие должностных лиц Российской Федерации.

В мае 2025 года мужчина был задержан сотрудниками УФСБ России по Костромской области.

Как сообщили в областной прокуратуре, суд приговорило 41-летнего горожанина к 25 годам лишения свободы со штрафом в размере 600 тыс. рублей и ограничением на 1 год свободы.

Первые пять лет наказания он будут отбывать в тюрьме, остальную часть - в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в доход государства конфискован сотовый телефон и системный блок компьютера, используемый при совершении преступлений.