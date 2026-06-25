За Ярославль уже отдано более 90 тысяч голосов. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев призвал жителей региона поддержать региональный центр. Сделать это можно на портале госуслуг.

«Ярославль - в числе лидеров народного голосования за статус «Культурная столица года», за него уже отдано более 90 тысяч голосов, - отметил Михаил Евраев. - В городе более пяти тысяч памятников истории и культуры, уникальный исторический центр включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь создан первый русский профессиональный театр, который сегодня продолжает радовать премьерами, фестивалями и другими проектами. У нас насыщенная культурная повестка, к нам приезжают лучшие музыканты страны, в числе которых Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Надежда Бабкина. Уверен, Ярославль достоин статуса «Культурная столица года», который откроет новые возможности для развития, и призываю жителей и гостей региона принять участие в голосовании и поддержать город».

В народном голосовании может участвовать любой житель страны с подтвержденной учетной записью на портале госуслуг. Город, набравший наибольшее количество голосов, становится победителем в специальной номинации «Народное голосование» и получает дополнительные преференции - баллы к экспертной оценке официальной заявки при участии в конкурсе следующего года.

Проект направлен на поддержку развития регионов, демонстрацию их самобытности, а также на повышение туристической привлекательности территорий в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.

Конкурс проходит ежегодно в несколько этапов. На первом городам необходимо презентовать свою деятельность в контексте широкого взгляда на их культурные ресурсы. Заявки подаются через портал госуслуг и там же рассматриваются экспертами.

Конкурсанты, вышедшие во второй этап, готовят проекты программ, которые планируют реализовать в качестве культурной столицы года, а также демонстрируют навыки самопрезентации в формате зрелищного выступления на торжественной церемонии в Москве.

Общенациональный конкурс «Культурная столица года» впервые был объявлен в 2023 году. Победителями становились Нижний Новгород – 2024 год, Грозный – 2025 год, Омск – 2026 год и Челябинск – 2027 год.

Справка

К настоящему времени в народном голосовании «Культурная столица года» за города отдано более 990 тысяч голосов.