Как провести День молодежи в Костроме: программа на 27 июня 2026

Кострома отметит День молодежи. ФОТО: правительство Костромской области

На Сусанинской площади, проспекте Мира и у фонтана на площади Советской жители Костромы и гости города смогут отпраздновать День молодежи 27 июня.

Сусанинская площадь

В 10 утра выпускникам костромского университета вручат дипломы, а подросткам – первые паспорта. Пройдет награждение лучших студентов профучилищ. Также отметят ребят, которые помогали костромичам участвовать в голосовании за благоустройство общественных территорий.

С 14:00 до 15:30 на главной сцене пройдет общегородской выпускной, а сразу после него - концерт Костромского дома национальностей.

В течение дня будет проходить фестиваль «Маркет молодых», организованный клубом молодых предпринимателей. Здесь можно познакомиться с продукцией молодых предпринимателей Костромы и области, приобрести товары ручной работы, аксессуары, предметы для дома, а также попробовать продукты, напитки.

Драмтеатр имени А.Н.Островского

Здесь пройдет встреча с участником СВО Иваном Бондюковым, заслуженным артистом России, актёром, режиссёром, хореографом Егором Дружининым.

Проспект Мира

С 11:00 до 15:00 будут работать интерактивные площадки. Подготовлены волонтерские мастерские, выставка авторских национальных костюмов «Традиции - шелковая нить», запланирован мастер-класс по созданию национальных символов и фотосессия в народных костюмах.

Пройдет фестиваль «Движения Первых», патриотические акции, демонстрация спасательного оборудования, обмундирования и средств химической защиты. На Аллее признания свои программы представят образовательные организации.

Перед Пожарной каланчой пройдут открытые тренировки и турниры, можно будет сдать нормы ГТО.

В районе дома №2 по улице Ленина будет работать площадка БПЛА с мастер-классами по управлению беспилотниками.

У дома Борщова откроется площадка «Конь-огонь» и фотозона, где будут представлены деревянные качалки, расписанные в традиционном стиле районов региона.

С 11:00 до 13:00 у роддома пройдет фестиваль молодых семей.

Улица Советская

В 15:30 у фонтана начнет работать «Открытый микрофон». Те, кто заранее подал заявки, будет петь песни, читать стихи, играть на инструментах и демонстрировать другие свои таланты. Среди участников — группа «МОСТ», ансамбль русских народных инструментов «Ложкари», Иван Кравчук, артист костромского губернского симфонического оркестра под управлением Павла Герштейна, Артем Поляков - костромской музыкант, участник группы «Луноход O’din».

На мастер-классах гости смогут сделать закладки для книг, яркие браслеты и расписать деревянные магниты.

Гости смогут познакомиться с собакой-роботом Пикселем.

В 18:00 праздник продолжится концертом учеников вокальной студии в МК «Пале».

На ипподроме пройдет гонка с препятствиями «Волжские первопроходцы». Участники смогут попробовать свои силы в полосе «Ниндзя».

Вечером программу продолжат выступления победителей и призеров «Школьной весны» и «Студенческой весны», розыгрыш призов, концерт музыкальной группы «ЧБ». Главным музыкальным событием станет выступление хедлайнера - группы «5sta Family».