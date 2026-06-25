День бесплатной юридической помощи пройдет в Ярославской области 26 июля

День бесплатной юридической помощи пройдет в Ярославской области 26 июня. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В последнюю пятницу месяца в Ярославской области традиционно пройдет день бесплатной юридической помощи. 26 июня общественные приемные губернатора будут принимать жителей региона с 09.00 до 17.00. Можно проконсультироваться по любым правовым вопросам, кроме тех, что связаны с предпринимательской деятельностью и уголовным судопроизводством.

Прием пройдет по адресам:

– Переславль-Залесский, ул. Советская, 5, тел. 8 (980) 747-53-52, 8 (48535) 312-66;

– Пошехонье, пл. Свободы, 9, каб. 218, тел. 8 (980) 661-78-53, 8 (48546) 217-01;

– Ростов, пл. Советская, 15, тел. 8 (915) 964-73-56, 8 (48536) 63-485;

– Рыбинск, ул. Чкалова, 89, каб. 227, тел. 8 (980) 747-59-22, 8 (4855) 28-33-75;

– Тутаев, ул. Романовская, 35, каб. 6, тел. 8 (910) 816-85-19;

– Углич, пл. Успенская, 2, каб. 101, тел. 8 (910) 816-84-64, 8 (48532) 201-61;

– Ярославль, ул. Трефолева, 20г, тел. 8 (980) 703-13-14, 8 (4852) 30-56-38;

– Ярославль, Ленинградский пр., 50, каб. 108, тел. 8 (980) 747-58-85;

– Ярославль, пр. Авиаторов, 74а, каб. 6, тел. 8 (980) 747-53-35, 8 (4852) 40-97-68;

– Ярославль, Московский пр., 107, каб. 335а, тел. 8 (910) 969-25-52.

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