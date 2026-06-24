Ивановцы выбрали проект благоустройства набережной в Видном

Ивановцы выбрали проект благоустройства набережной. ФОТО администрация Иванова

Завершилось голосование, во время которого жители Иванова выбирали проект благоустройства новой набережной в микрорайоне Видный.

В голосовании приняли участие почти 40 тысяч человек. Больше половины участников отдали предпочтение дизайну, по которому на набережной проведут озеленение, установят научную детскую площадку, качели, лавочки и урны, сделают пешеходные и велодорожки, построят спортплощадку с тренажерами и зоной воркаута, обустроят экологическую тропу. Также проект предусматривает монтаж систем водоотведения, освещения и видеонаблюдения.

Реализуют его в следующем году.