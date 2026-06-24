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Иваново24 июня 2026 16:15

Ивановцы выбрали проект благоустройства набережной в Видном

Объект благоустроят в следующем году
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ивановцы выбрали проект благоустройства набережной. ФОТО администрация Иванова

Ивановцы выбрали проект благоустройства набережной. ФОТО администрация Иванова

Завершилось голосование, во время которого жители Иванова выбирали проект благоустройства новой набережной в микрорайоне Видный.

В голосовании приняли участие почти 40 тысяч человек. Больше половины участников отдали предпочтение дизайну, по которому на набережной проведут озеленение, установят научную детскую площадку, качели, лавочки и урны, сделают пешеходные и велодорожки, построят спортплощадку с тренажерами и зоной воркаута, обустроят экологическую тропу. Также проект предусматривает монтаж систем водоотведения, освещения и видеонаблюдения.

Реализуют его в следующем году.