Ася Лавринович приедет на книжный фестиваль «Читай-Отдыхай!»

Любителей интеллектуального досуга ждут на книжном фестивале.

Ася Лавринович, Вадим Верник, Сергей Шаргунов приедут в Иваново на крупнейший в ЦФО книжный фестиваль «Читай-Отдыхай!». Он будет проходить в арт-прсотранстве железнодорожного вокзала с 3 по 5 июля и соберет более 100 издательств, известных писателей и публицистов.

В правительстве региона опубликовали программу на эти дни. 3 июля в 18.15 романист Ася Лавринович, которая выпустила уже 22 книги, расскажет о новом жанре

«янг-эдалт» (романтическая проза). Ее книги, в числе которых популярные в молодежной среде «Любовь не по сценарию», «Загадай любовь», «Нелюбовь сероглазого короля», детектив «Что скрывает Диана?», - о взрослении, поиске себя, первой любви и преодолении трудностей. В 2025 году Ася Лавринович вошла в десятку самых издаваемых авторов России.

Председатель Ассоциации союзов писателей и издателей страны, журналист, общественный деятель Сергей Шаргунов представит роман «Попович». Написанный на личном материале, «Попович» словно создает энциклопедию ошибок в воспитании подростка. А еще гость поделится историями из жизни известных авторов. Встреча запланирована на 4 июля в 15:00.

Спортивный журналист, основатель сайта Sports.ru, историк спорта Станислав Гридасов, который кстати, окончил 10 класс ивановской школы №33, 4 июля в 17:00 презентует биографию «Книга Уткина. Мы тут жизнь живём», посвященную известному спортивному комментатору, ушедшему из жизни в 2024 году. В книге собраны воспоминания коллег, друзей и родных спортивного журналиста.

4 июля в 18.15 писатель и драматург Лев Наумов представит книгу «Муза и алгоритм. Создают ли нейросети настоящее искусство?». Исследование посвящено философии, этике и эстетике творчества ИИ и вопросам, которые появление новых возможностей ставит перед человечеством. В апреле 2025 года перформанс Льва Наумова «Машина вдохновения» стал главным событием Международной ярмарки интеллектуальной литературы «Нонфикшн». За четыре дня, сидя в стеклянном кубе в центре московского Гостиного двора, писатель с помощью искусственного интеллекта создал повесть «Тишина и другие формы жизни».

5 июля в полдень выступит тележурналист, ведущий, публицист Вадим Верник. Он расскажет о выпущенных документальных фильмах, посвященных Майе Плисецкой, Олегу Табакову, Юрию Башмету, о встречах со звездами на посту главного редактора журнала «ОК!» и ведущего телепрограммы «2 ВЕРНИК 2». Вадим Верник представит ивановским зрителям книги эссе и бесед «Книга победителей» и «Свободный полет». Также он познакомит с изданной в 2025 году книгой «Галина Вишневская и Мстислав Ростропович. Концерт для голоса и виолончели. Неформальный разговор», в которой отражены основные вехи жизни знаменитой семейной четы.

Книгу «Сергей Курехин. Безумная механика русского рока», которая повествует об идеологии авангардной музыки, представит музыкальный журналист и продюсер Александр Кушнир. Встреча с ним пройдет 5 июля в 16 часов.

Творческие встречи с поклонниками чтения проведут другие писатели, литературные критики, психологи, религиоведы. Автор нон-фикшн бестселлеров о Максиме Горьком и Льве Толстом Павел Басинский, 4 июля в 16:00 расскажет о современной литературной критике и влиянии классических произведений на современные умы.

Общественный деятель, главный редактор журнала «Фома» Владимир Легойда 3 июля в 12.00 представит цикл православных книг. Писатель Дмитрий Захаров 5 июля в 13.00 поделится историей написания «не фантастического романа» о будущем «Репродуктор(ы)». Книги автора вошли в лонг-листы ведущих российских премий «Большая книга», «Национальный бестселлер» и «Ясная поляна», в шорт-листы премий им. Стругацких и «Новые горизонты». Роман «Крууга» 5 июля в 14:00 представит психолог и писатель Анна Лужбина.