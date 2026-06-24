Ивановскую управляющую компания лишили управления над 243 домами

Ивановскую УК лишили управления над домами из-за систематических нарушений. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

243 многоквартирных дома исключены из перечня объектов, которые находятся под управлением ООО «Гарант-Сервис». Такое решение приняла жилищная инспекция Ивановской области из-за системно повторяющихся нарушений лицензионных требований у УК, выявленных во время проверок. Ранее управляющую компанию уже привлекали к административной ответственности, но, судя по всему, ситуация не улучшилась.

«Повторные грубые нарушения лицензионных требований в течение года свидетельствуют о том, что компания не исправила выявленные недостатки и продолжает подвергать риску жилищные права граждан. Служба ГЖИ Ивановской области не допустит безнаказанности управляющих организаций при неисполнении ими требований законодательства. Мы будем и впредь жестко реагировать на подобные ситуации, вплоть до полного исключения недобросовестных управляющих компаний из жилищной сферы региона», – говорит руководитель Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области Наталья Кондакова.

С Госжилинспекции пояснили, что даже при исключении домов из реестра лицензий, УК обязана продолжить исполнять свои обязанности. Продлится это до тех пор, пока собственники квартир не примут решение о смене способа управления или не выберут другую организацию, которая возьмет их под свое крыло.