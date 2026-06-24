Губернатор проверил, как идут работы по созданию пешеходного центра в Ярославле

Все улицы пешеходного центра сделают тематическими. Фото: Правительство Ярославской области.

Губернатор Михаил Евраев проверил, как продвигается создание пешеходного центра в Ярославле. Пока что полностью завершено обновление только одной улицы – Максимова. На улицах Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского и в Депутатском переулке работа кипит. Как только они будут готовы, специалисты приступят к благоустройству улицы Кирова.

«Большой объем работ связан с инженерными сетями, чтобы новые пешеходные пространства были и красивыми, и функциональными. Когда вскрыли покрытие на улице Депутатской, оказалось, что коммуникаций намного больше, чем указано на картах. На улице Нахимсона и соседних не было ливневой канализации – пришлось прокладывать заново. Всего в Ярославле заменим более четырех километров сетей. Максимально ускоряем ход работ, принимаем оперативные решения, бригады трудятся до позднего вечера», – сказал Михаил Евраев по итогам проверки.

Все улицы пешеходного центра сделают тематическими. Например, улица Максимова стала «музыкальной»: она украшена уличными фонарями в виде музыкантов, фонтаном-роялем, нотами. В сентябре начнется подготовка к реконструкции фонтана у часовни Александра Невского, который в дальнейшем станет светомузыкальным. Основной этап работ проведут в следующем году.

Все проекты предусматривают комплексное благоустройство: мощение территорий натуральным камнем, новое освещение – классические и индивидуальные фонари, светодиодные гобо-проекторы, архитектурную подсветку, а также установку видеокамер. И не только улицам центра Ярославля планируют придать достойный вид, но и зданиям, которые на них находятся. На исторических постройках во время рейда увидели висящие провода, отверстия в стенах и другие мелочи, которые сильно портят впечатление от города. Эти недочеты будут исправлены.

Формирование комфортных пешеходных пространств с заменой инженерных сетей также проводятся в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ростове Великом.