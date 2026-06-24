Уютное общественное пространство сделают в небольшом поселке Ростовского округа

Общественное пространство обустроят в поселке Ишня под Ростовом Великим. Фото: Правительство Ярославской области.

В поселке Ишня Ростовского округа обустроят комфортное общественное пространство, где смогут проводить время и взрослые, и дети. Благоустройство проведут на улице Молодежной между домами №10 и №12.

Все работы планирую завершить до конца этого года. Подрядчик уложит новое покрытие, установит лавочки и урны, смонтирует наружные сети электроснабжения, высадит новые деревья, кустарники и цветы.

«Комфортные зоны отдыха должны быть везде, где люди живут, гуляют с детьми, проводят досуг и занимаются спортом: не только в крупных городах, но и в небольших населенных пунктах, – сказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – В рамках федерального проекта в Ростовском округе мы уже благоустроили территории в Семибратове, Ростове Великом, селах Никольское, Марково, Шурскол. Кроме того, работы выполнены по программе «Развитие сельских территорий», за счет инфраструктурного казначейского кредита и гранта Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В этом году приступим к благоустройству набережной вдоль озера Неро – сейчас там завершается замена канализационных сетей. Создаем пешеходные зоны в городе, также совмещая их с заменой инженерных коммуникаций.

Благоустройство в Ишне пройдет в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».