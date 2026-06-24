В Костроме пройдет Фестиваль сыра: программа праздника 2026

"Фестиваль сыра" пройдет в Костроме 4 и 5 июля. ФОТО: kostromatravel.ru

Всех любителей вкусно поесть 4 и 5 июля ждут в Костроме на «Фестивале сыра». Он будет проходить в живописном месте – на набережной Волги, рядом с беседкой А.Н.Островскому.

Свою продукцию на фестиваль, уже ставший традиционным, привезут порядка 70 сыроделов из 25 регионов России, а также из Республики Беларусь. Кострома наполнится тоннами мягкого, полутвердого и твердого сортов сыра.

«Особое место на ярмарке займут костромские производители. Сырные производства есть во всех крупных районах Костромской области - в Костромском, Нерехтском, Буйском, Мантуровском, Галичском, Макарьевском, Нейском, Сусанинском районах и округах, Костроме и Волгореченске», - говорят в правительстве региона.

Оценить местный продукт смогут все желающие: на празднике выставят большую тарелку с сырами костромского «происхождения». Для сыроваров подготовлены деловая программа и конкурс профмастерства, а для гостей, помимо вкусной еды (и это будут не только сыры), - конкурсы и развлечения.

Во время дегустации «Лучший сыр костромских сыроделов» каждый гость фестиваля сможет попробовать местную продукцию и выбрать ту, что покорит его сердце, точнее, желудок. Ассоциация кулинаров Костромской области в рамках фестиваля приготовит 200 литров «Костромской сырной ухи» для угощения гостей праздника.А гости города – московские сыровары - планируют установить рекорд по домашнему приготовлению 44 сыров за 30 минут.

На фестиваль приедут костромские сыроделы. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Для маленьких гостей фестиваля будет работать «Аллея детства» с традиционным конкурсом - «Сырные покатушки», мастер-классами, увлекательными викторинами и аттракционами. Для взрослых мастер-классы проведут мастера-ремесленники, они же привезут на праздник свою уже готовую продукцию.

На площадке у памятника «Ладья - герб Костромы» откроются арт-зоны: огромная грампластинка в сопровождении «Сырного радио», шатер, где будет показана жизнь братьев Бландовых — родоначальников сыроварения в Костромской области.

Но не сыром единым… На площадке в рамках фестиваля соберутся производители винной продукции из разных уголков России.

Ярмарка будет сопровождаться концертами с участием лучших творческих коллективов Костромской области. В этом году на фестивале откроют две сцены: на территории автобусной парковки рядом с беседкой Островского и на Сусанинской площади.

Также, с 29 июня по 12 июля 2026 года в ресторанах города Костромы состоится «сырная неделя», где жители и гости города смогут оценить уникальные блюда, приготовленные с применением сыра.

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