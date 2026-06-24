Рыбинцы выбрали парки, которые благоустроят в 2027 году

В Рыбинске благоустроят парк Трудовой доблести и парк имени Фейгина. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

В Рыбинске подвели итоги голосования по проекту «Формирование комфортной городской среды». Свое мнение высказали около 45 тысяч человек, большинство решили, что в 2027 году необходимо благоустроить парк Трудовой доблести на проспекте Ленина и парк имени Фейгина в Зачеремушном микрорайоне.

«Спасибо каждому, кто не остался равнодушным к судьбе своего микрорайона и города. Отдельная благодарность волонтерам, которые консультировали горожан и помогали сделать выбор. Лучших мы обязательно отметим», — сказал глава города Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Из 44 755 голосов больше половины - 28 116 - собрали волонтеры. Активисты работали в торговых центрах, в МФЦ и помогали проголосовать пожилым людям, обходили соседей и знакомых.

Благоустройство территорий пройдет на деньги федерального и областного бюджетов.

В голосовании участвовали восемь территорий:

- парк Трудовой доблести - 16604,

- парк имени Фейгина- 15416,

- набережная в мкр. Волжский – 3688,

- парк на проспекте Генерала Батова – 3158,

- территория у памятного знака «Самолет» на Скомороховой горе – 2533,

- парковая зона у ДК «Слип» - 2016,

- Димитровский парк – 929,

- парковая зона между домами 29 и 31 на ул. Чебышева в мкр. Копаево – 421.

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