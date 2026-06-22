В Ярославской области усилят контроль за работой пассажирских автобусов

В Ярославской области автобусный парк уже обновлен в полном объеме. Фото: Правительство Ярославской области.

По данным Центра управления регионом, в последнее время пассажиры жаловались на неработающие кондиционеры. Обращения, в частности, были зафиксированы в Тутаеве.

«В Ярославской области старый подвижной состав заменили на новые брендированные «Яавтобусы». Они отвечают всем современным требованиям, в том числе по обслуживанию маломобильных пассажиров, оснащены цифровыми автоматизированными системами, кондиционерами – отметил Михаил Евраев. – Техника новая, и на маршрут должна выходить полностью исправной. Если водитель говорит, что кондиционер не работает, это повод для немедленной реакции. Необходимо сразу же сообщать в ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области».

Обращения по работе транспорта, в том числе о нарушениях температурного режима, принимают по телефону – 8 (4852) 30-40-95 (пн-чт с 8.30 до 17.30, пт с 8.30 до 16.30). Важно указать номер маршрута, бортовой или государственный регистрационный номер автобуса, время и обстоятельства инцидента. Ответственность за подобные нарушения будет нести не только водитель, но и компания-перевозчик.

Обновление общественного транспорта, развитие транспортной системы – одно из основных направлений Народной программы партии Единая Россия».

По указу Президента России Владимира Путина к 2030 году не менее 85% общественного транспорта в регионах должно быть новым. В Ярославской области автобусный парк уже обновлен в полном объеме – сегодня на городских и межмуниципальных маршрутах работает свыше 1100 автобусов в единой желтой региональной расцветке.

Параллельно с обновлением автобусного парка ведется модернизация трамвайной и троллейбусной инфраструктуры. В 2024 – 2025 годах в Ярославль поступило 47 новых низкопольных трамваев, 12 из которых уже вышли на маршруты в Дзержинском районе. До конца 2026 года планируется запустить полноценное трамвайное движение по всему городу.

Следующий шаг – обновление троллейбусного парка. В этом году Ярославль получит 46 современных троллейбусов на автономном ходу, способных проехать 30 километров без подключения к электросети. Обновление до конца года ждет и Рыбинск, где планируется заключить долгосрочные контракты на пассажирские перевозки до 2033 года. Все новые троллейбусы будут выполнены в едином региональном стиле, оснащены кондиционерами, системой бесконтактной оплаты, видеонаблюдением и полностью адаптированы для маломобильных граждан.

Для Ярославля также были закуплены электробусы, отвечающие всем современным требованиям.