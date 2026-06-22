В 41 дом Костромы вернули горячую воду

Организации Костромы устраняют дефекты, выявленные в ходе гидравлических испытаний на сетях ТЭЦ-1. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Костроме идет устранение дефектов, выявленных на сетях ТЭЦ-1 во время гидравлических испытаний. Второй этап опрессовки закончился на прошлой неделе, пока шли проверки, горячую воду отключили в домах Фабричного района.

По данных управления ЖКХ города, на магистральных тепловых сетях выявлено 12 дефектов, на квартальных трубопроводах - 15 повреждений.

В первую очередь ремонт провели на сетях, которые обеспечивают ГВС наиболее количество костромичей. Устранены три повреждения на улице Задорина, девять - в работе, которую планируют закончить до 30 июня.

МУП «Городские сети» устранили пять повреждений квартальных трубопроводов на улицах Новый Быт, Козуева, Комбинатовской. Работы идут на 10 участках в микрорайоне Якиманиха, улице Коммунаров. Предварительный срок их окончания - следующая неделя.

По информации управления ЖКХ, сегодня на 16:00 горячее водоснабжение восстановлено в 41 многоквартирном доме.