В Ивановской области пройдет фестиваль музыки, кино и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского"

Откроется фестиваль в Юрьевце показом фильма "Каток и скрипка". ФОТО: https://zerkalo.space/

С 26 по 30 июня в городах Ивановской области будет проходить 20-й Международный фестиваль музыки, кино и архитектуры "Зеркало. Философия Тарковского".

Церемония открытия состоится 26 июня в городе, где прошло детство режиссера и сценаристы, - Юрьевце. Зрители увидят короткометражный фильм "Каток и скрипка". Это дипломная работа Андрея Тарковского, снятая в 1960 году по сценарию, написанному совместно с Андреем Кончаловским. Лирическая история о дружбе мальчика-скрипача и водителя асфальтового катка в 1961 году она была удостоена первой премии на фестивале студенческих фильмов в Нью-Йорке.

В кинотеатре "Лодзь" Иванова в этот же день покажут фильм Андрея Тарковского "Страсти по Андрею" - одну из главных картин режиссера о жизни великого иконописца Андрея Рублева. Легендарной ленте в этом году исполняется 60 лет. Фильм будет показан в первоначальном авторском замысле, с возвращением некоторых ранее удаленных сцен.

В основной программе этого года представлены восемь картин, созданных при участии 10 стран - Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции, Франции.

Турцию в основном конкурсе представляет полнометражный дебют Нури Джихана Оздогана "Мертвые собаки не кусаются". Это драматическое роуд-муви (жанр кино, сюжет которого основывается на дорожном путешествии) о двух братьях.

Атмосферный неонуар Чынгыза Нарынова "Мерген" рассказывает о расследовании загадочного убийства в отдаленном кыргызском горном поселке, где реальность переплетается с местными легендами.

Действие фильма "Мертвые души", снятого по мотивам гоголевской поэмы, происходит на американском Юго-Западе конца 19 века. Сюрреалистический вестерн участвовал в кинопоказах в Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и Сан-Франциско, а на фестивале в Роттердаме привлек внимание критиков необычным взглядом на классическое произведение.

Военная драма Абдаллы Аль-Хатиба "Хроники осады" рассказывает о жизни обычных людей, оказавшихся в осажденном городе и вынужденных ежедневно бороться за выживание.

Черная комедия Шона Данна "Падение сэра Дугласа Уэзерфорда" - о пожилом экскурсоводе из шотландской глубинки, чей размеренный мир начинает рушиться, когда его родной город становится местом съемок популярного фэнтезийного сериала, затмившего местную историю и традиции.

От России на основном конкурсе будет две картины. "Харон" Акима Салбиева — документальная история человека, прошедшего через тюрьму, подиум и ритуальный бизнес, чтобы стать своеобразным проводником между мирами и обрести собственный путь. Фильм Никиты Миклушова "Пустые места" рассказывает о четырех друзьях, чьи дороги расходятся после странной игры, а попытки найти себя в творчестве превращаются в размышления о месте искусства в равнодушном мире.

В российскую программу "Свои" в этом году вошли 14 картин. Среди них - лента "Эфир" Алексея Неймышева и Марии Баевой о поэтессе и драматурге Ольге Берггольц, чей голос дарил надежду в блокаду тысячам ленинградцев.

В программе "Свои. Короткий метр" - 18 знаковых российских короткометражек последних лет. Лучших выберут зрители путем голосования на показах.

Помимо конкурсных программ на фестивале состоится обширная внеконкурсная программа. Основной площадкой станет кинотеатр "Лодзь" в Иванове, показы также пройдут в Шуе, Кохме, Кинешме и других небольших городах региона.

Организаторы отмечают, что за 20 лет фестиваль вышел за рамки киносмотра. В программы входят концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты на стыке кино, музыки, архитектуры и современного искусства.