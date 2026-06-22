Ярославль вошел в число самых привлекательных для переезда городов России

Люди выбирают Ярославскую область еще и потому, что здесь яркая, насыщенная и интересная среда для жизни. Фото: Правительство Ярославской области.

Столица Золотого кольца уступила только Калининграду.

«Это результат большой системной работы по развитию региона, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Мы модернизируем систему здравоохранения, строим и ремонтируем школы и детские сады, обновляем общественный транспорт, приводим в порядок дороги, благоустраиваем общественные пространства, создаем современные спортивные объекты, реализуем крупные инвестиционные проекты и открываем новые рабочие места. Люди выбирают Ярославскую область еще и потому, что у нас яркая, насыщенная и интересная среда для жизни. В течение всего года проходят фестивали, концерты, выставки, театральные проекты, спортивные соревнования. К нам приезжают известные артисты, музыканты и творческие коллективы. Зимой работают катки, проходят новогодние ярмарки. Особой популярностью пользуются и наши спортивные события. Соревнования в «Демино» и «Подолино» давно стали точками притяжения для участников и болельщиков из разных регионов страны. Безусловно, впереди еще много задач. Но такие рейтинги подтверждают, что мы движемся в правильном направлении и делаем наш регион более комфортным, современным и привлекательным для жизни».

За Ярославлем следуют Сочи, Новороссийск, Владимир, Краснодар, Грозный, Тюмень, Тверь, Москва. Замыкают рейтинг Нижневартовск, Якутск и Нижний Тагил.

Исследование опиралось на результаты опроса свыше 13,5 тысячи жителей России. Респондентов спрашивали, в какой город они хотели бы переехать и где хотели бы приобрести недвижимость.