Прогноз погоды в Ярославле на неделю с 22 по 28 июня: облака несут ливни и грозы

В Ярославле ожидается дождливая неделя. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Разрозненные массивы кучево-дождевой облачности, которая несет с собой ливни и грозы, продолжат пробиваться в Центральную Россию. Они ограничат приток солнечного тепла. Поэтому если в начале новой недели воздух в Ярославле еще будет прогреваться до +22..+25°, то к концу заметно похолодает: днем будет всего +14°.

Прогноз погоды на 22-28 июня 2026

В понедельник, 22 июня, переменная облачность, сильный дождь, гроза, +23..25°, ветер северо-западный, умеренный. Атмосферное давление в пределах нормы.

Во вторник, 23 июня, ожидается ясная погода; ночью +12..14°, днем +20..22°, ветер северо-западный, сильный, порывы до 9 метров в секунду.

В среду, 24 числа, вновь переменная облачность; ночью +8..10°, днем +18..20°, ветер западный, умеренный.

В четверг резко похолодает: ночью и днем +12..14°, ветер слабый, возможен дождь.

В пятницу, 26 июня, небольшой дождь, ночью +9..11°, днем чуть потеплеет - до +15..17°, ветер северный, умеренный.

27 июня ожидается переменная облачность, небольшой дождь; ночью +6..+8°, днем +13..15°, ветер северный, умеренный.

28 июня, в воскресенье, будет пасмурно с просветами, ночью +5°, днем столбики термометров поднимутся до +18°.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен