Объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле показал, что проблем с бензином нет. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом в своем канале в МАХ сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Продолжаем работать над увеличением поставок топлива в Ярославскую область. Проведены переговоры со всеми основными поставщиками, работающими в регионе: компаниями «Роснефть», «Газпромнефть», «Лукойл», «Татнефть» и другими. Договорились о дополнительных отгрузках на АЗС не только крупных городов, но и малых, отдаленных населенных пунктов, таких, например, как Брейтово», - проинформировал глава региона. В соответствии с достигнутыми договоренностями топливо на заправки региона будет поставляться в большем объеме», - проинформировал глава региона.

Также губернатор 20 июня провел переговоры с федеральными коллегами из Правительства Российской Федерации и партии «Единая Россия» об организации дополнительных поставок топлива в регион.

«И этой ночью уже на многие бензоколонки топливо в дополнительных объемах поступило. Отдельно отработали с руководством города снабжение АЗС в Рыбинске, - отметил Михаил Евраев - Ситуацию держим на постоянном контроле. Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами».

Объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле показал, что проблем с бензином нет.

«В большинстве сетей все виды топлива доступны, к примеру, на заправках «Роснефть» и других. Есть и отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива, потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если Вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», - подчеркнул глава региона.

Как мы уже сообщали ранее, в регионе также ведется постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков. На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается, подтвердили в региональном правительстве.

Проверка министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области совместно с ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области», проведенная накануне, показала, что транспортные предприятия работают в штатном режиме.