Для ликвидации возгорания на полигоне ТБО в Ростовском округе привлекли дополнительные силы

Фото: Правительство Ярославской области.
Для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Ростовском округе привлечены дополнительные силы и средства. Задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», СГБУ ЯО «Лесная охрана». На месте работает тяжелая техника: 4 цистерны, 4 экскаватора, 3 бульдозера, насосная станция и 2 самосвала.
Для перекрытия доступа кислорода к огню на объект завозят и укладывают грунт.
«Мы делаем все возможное для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды, – сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. – По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах».
На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».
В Ростовском округе Роспотребнадзором организован ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне. По данным лабораторного контроля, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.
С начала 2027 года ростовский полигон планируется исключить из схемы потоков твердых коммунальных отходов.