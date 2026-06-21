Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июня 2026 12:57

Для ликвидации возгорания на полигоне ТБО в Ростовском округе привлекли дополнительные силы

Основное внимание уделяется проливке очагов тления для их окончательной ликвидации и предотвращения повторного пожара
Мария СОКОЛОВА
На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

Фото: Правительство Ярославской области.

Для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Ростовском округе привлечены дополнительные силы и средства. Задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», СГБУ ЯО «Лесная охрана». На месте работает тяжелая техника: 4 цистерны, 4 экскаватора, 3 бульдозера, насосная станция и 2 самосвала.

Для перекрытия доступа кислорода к огню на объект завозят и укладывают грунт.

«Мы делаем все возможное для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды, – сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. – По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах».

На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

В Ростовском округе Роспотребнадзором организован ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне. По данным лабораторного контроля, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

С начала 2027 года ростовский полигон планируется исключить из схемы потоков твердых коммунальных отходов.