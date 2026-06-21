Для ликвидации возгорания на полигоне ТБО в Ростовском округе привлекли дополнительные силы

На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия». Фото: Правительство Ярославской области.

Для ликвидации возгорания на полигоне твердых бытовых отходов в Ростовском округе привлечены дополнительные силы и средства. Задействован расширенный состав специалистов МЧС, ГБУ ЯО «Пожарно-спасательная служба», СГБУ ЯО «Лесная охрана». На месте работает тяжелая техника: 4 цистерны, 4 экскаватора, 3 бульдозера, насосная станция и 2 самосвала.

Для перекрытия доступа кислорода к огню на объект завозят и укладывают грунт.

«Мы делаем все возможное для скорейшей ликвидации возгорания и минимизации последствий для окружающей среды, – сказала и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Ярославской области Наталья Беляева. – По предварительным данным, пожар вызван ненадлежащим состоянием полигона, будут проведены проверки и приняты меры в отношении собственника. В целях недопущения скопления новых отходов и снижения нагрузки на полигон потоки отходов перераспределены на полигоны в Гаврилов-Ямском и Ярославском округах».

На место происшествия выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

В Ростовском округе Роспотребнадзором организован ежедневный мониторинг состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне. По данным лабораторного контроля, превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ не зафиксировано.

С начала 2027 года ростовский полигон планируется исключить из схемы потоков твердых коммунальных отходов.