Михаил Евраев договорился о дополнительных поставках топлива в Ярославскую область

В большинстве сетей региона все виды топлива доступны, к примеру, на заправках «Роснефть» и других. Фото: Правительство Ярославской области.

«И этой ночью уже на многие бензоколонки топливо в дополнительных объемах поступило. Отдельно отработали с руководством города снабжение АЗС в Рыбинске, - сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем канале в МАХ. - Ситуацию держим на постоянном контроле. Вижу много сообщений в социальных сетях про обеспечение топливом. Давайте оперировать фактами, а не слухами».

20 июня с утра, как сообщил глава региона в соцсетях, провели объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле.

«В большинстве сетей все виды топлива доступны, к примеру, на заправках «Роснефть» и других. Есть и отдельные станции, где временно отсутствуют некоторые марки топлива, потому что руководство заправочной сети не сумело вовремя организовать поставки. Если Вы хотите потратить свои деньги и хранить дома бензин, то тоже никаких ограничений по объему покупок нет», - подчеркнул глава региона в своем посте в МАХ.

Как мы уже сообщали ранее, в регионе также ведется постоянный мониторинг наличия топлива у перевозчиков.

«На сегодняшний день автобусы выпускаются в полном объеме, проблем на автотранспортных предприятиях не наблюдается», – проинформировал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Иван Русанов.

Проверка показала: транспортные предприятия работают в штатном режиме. У каждого перевозчика несколько поставщиков топлива, а сам парк подвижного состава диверсифицирован: наряду с дизельными автобусами в регионе курсируют газомоторные и электрические.

«Общественный транспорт – это ежедневная необходимость для тысяч жителей области. Мы держим ситуацию на контроле и сделаем все, чтобы пассажиры не почувствовали никаких неудобств», – отметил заместитель председателя правительства области – министр дорожного хозяйства и транспорта Роман Душко.