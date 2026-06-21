Специальную социальную выплату получают 7 тысяч ярославских медработников

21 июня в России отмечают День медицинского работника. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Семь тысяч медицинских работников Ярославской области ежемесячно получают выплату дополнительного к зарплате. С начала этого года на эти цели было выделено 559 миллионов рублей, сообщили в региональном отделении Социального фонда России.

Выплата положена сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые работают в государственных или муниципальных учреждениях, которые участвуют в базовой или территориальной программах обязательного медицинского страхования.

Подавать заявления и предоставлять справки для получения выплат медикам не нужно. Их работодатель каждый месяц направляют в Отделение реестры сведений о работниках вплоть до реквизитов их счетов для зачисления средств.

Размер выплаты рассчитывается исходя из отработанного времени и условий трудового договора. Он зависит от категории сотрудников, вида учреждения здравоохранения, численности населенного пункта, где оно располагается.

В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, врачи могут получить до 50 тысяч рублей, а средний медперсонал - до 30 тысяч. В городах и поселках с население 50-100 тысяч человек выплаты составляют до 29 тысяч рублей для врачей и до 13 тысяч рублей для среднего медперсонала. В городах с населением от 100 тысяч размер выплаты варьируется от 4,5 до 18,5 тысяч рублей в месяц в зависимости от категории медработников.

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