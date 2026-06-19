Медицинский чат «Здоровье» заработал в Костромской области

В области начал работу медицинский чат «Костромская область.Здоровье». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Медицинский чат, к которому подключены все подведомственные костромскому департаменту здравоохранения учреждения, заработал в регионе. Подобные чаты созданы уже в 60 областях страны.

«С помощью сервиса костромичи могут сообщать о проблемах при записи на прием к врачу, длительном ожидании медицинской помощи, трудностях с вызовом врача на дом, получением льготных лекарственных препаратов, а также о других вопросах, связанных с организацией медицинской помощи», - сказали в правительстве Костромской области.

И уточнили, что пациентов не консультируют по вопросам лечения, не назначают препараты и не ставят диагноз. Также здесь не смогут помочь, если возникли проблемы с вызовом скорой помощи или по экстренной госпитализации.

Также в мессенджере доступны федеральные медицинские тематические каналы: «Детское здоровье», «Женское здоровье», «Мужское здоровье», «Здоровое долголетие», «Онколог-онлайн», «Стоматолог-онлайн». Костромичи могут бесплатно задавать вопросы практикующим врачам различных специальностей и медицинским юристам. Обращения принимаются ежедневно с понедельника по субботу с 08:00 до 20:00.