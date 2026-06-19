В Рыбинске почтут память погибших в годы Великой Отечественной войны

В Рыбинске пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. Фото: Администрация Рыбинска.

Рыбинцы почтут память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. 21 июня пройдет Международная патриотическая акция «Огненные картины войны». На площади у ДС «Полет» в 20 часов выложат композицию из свечей.

«Каждый год — это новая картина. В этом году она посвящена молодым девушкам – зенитчицам 201-й зенитно-артиллерийского полка, которые защищали небо родного города в 1942-1943 годах. Зажжение свечей начнется в 22:00», - сказали в администрации Рыбинска.

На следующий день, 22 июня в 11 часов в Огня Славы пройдет митинг и возложение цветов. В 12:15 по всей стране объявят минуту молчания.

В полдень в комплексе «Советская эпоха» покажут иммерсивный спектакль-реконструкцию «Душа города». Там же откроется диалоговая площадка с участием ветеранов, детей войны и молодежи. Гости обсудят важную тему — сохранение истории.

Вечером, в 18 часов, в Молодежном центре «Максимум» пройдет премьера благотворительного военно-патриотического спектакля «По страницам войны…». В спектакле принимают участие школьники, студенты и представители старшего поколения. Затем зрители увидят фотовыставку «Жена героя» и смогут принять участие в работе интерактивных тематических площадки от патриотических организаций города. Вход свободный.

В 20 часов в Городском сквере под открытым небом покажут картину Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину». Вход свободный.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен