В ярославские колледжи и техникумы в этом году примут девять тысяч человек

Колледжи и техникумы Ярославской области начали прием абитуриентов. Фото: Правительство Ярославской области.

В колледжах и техникумах Ярославской области началась приемная кампания. Как сообщил глава региона, открыты тысячи бюджетных мест по разным направлениям, в том числе и по рабочим специальностям.

"По программам среднего профессионального образования по 116 профессиям и специальностям будут приняты 9128 человек – контрольные цифры приема сохранены на уровне прошлого года. Кроме этого, образовательные организации планируют принять еще около двух тысяч человек на платной основе", – сказал заместитель министра образования Ярославской области Александр Гудков.

Среди новых специальностей - "Интеллектуальные интегрированные системы" и "Мехатроника и робототехника (по отраслям)". В ряде колледжей пройдет прием на две новые специальности: "Разработка и управление программным обеспечением" и "Техническая эксплуатация и сопровождение информационных систем". Также можно получить новую профессию "Машинист подъемно-транспортных машин и механизмов".

В некоторых колледжах впервые открыта подготовка по профессиям и специальностям "Агрономия", "Технология машиностроения" и "Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования".

Прием проводится по заявлениям абитуриентов. На очную форму он продлится по 15 августа, если останутся свободные места – до 25 ноября. Кроме того, документы можно отправить заказным письмом по почте, по электронной почте, через Единый портал государственных услуг.

В первоочередном порядке право на зачисление на обучение в образовательную организацию предоставляется лицам, подавшим заявку на заключение договора о целевом обучении с будущим работодателем, участникам СВО, детям участников СВО.

Преимущественное право зачисления в образовательную организацию при условии успешного прохождения вступительных испытаний и при прочих равных условиях имеют дети-сироты, дети лиц, погибших при исполнении обязанностей, граждане, проходившие службу по контракту. Участники специальной военной операции имеют право бесплатно получить еще одно среднее профессиональное образование по новой профессии за счет бюджета.

Актуальная информация о приеме размещена на сайтах образовательных организаций. О возможностях, которые предлагает ярославская система СПО, можно узнать на профориентационном интернет-портале «Абитуриент-76», на сайте центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Ресурс».

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