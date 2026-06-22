На полигоне ТКО в Ростовском округе ликвидировали открытое горение

На тушении тлеющих участков задействованы 20 единиц техники. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ростовском округе на полигоне ТКО ликвидировано открытое горение. Площадь тления сейчас составляет 1,26 гектара и она сокращается, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

"Основная задача сейчас – полностью устранить все очаги тления и не допустить повторного возгорания. Для этого ведется проливка территории, завозится и укладывается грунт. Дополнительно за счет резервного фонда Ростовского округа закуплен песок для проведения необходимых работ. Рассчитываем, что в ближайшие дни основные работы по ликвидации возгорания будут завершены", - написал глава региона в канале Макс.

На тушении задействованы 20 единиц техники, в том числе пожарные машины, насосная станция, экскаваторы, самосвалы и бульдозеры. Во вторник, 23 июня, на место прибудут еще два экскаватора. В ликвидации участвуют специалисты региональной пожарно-спасательной службы и МЧС, а также сотрудники лесной охраны.

По предварительным данным, пожар на полигоне вызван его ненадлежащим состоянием. Ярославская природоохранная прокуратура и региональное министерство лесного хозяйства и природопользования проводят проверку. По ее результатам собственник может быть привлечен к ответственности, вплоть до уголовной.

Тем временем для снижения нагрузок на полигон новые отходы вывозят в Гаврилов-Ямский и Ярославский округа. Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проводят мониторинг состояния атмосферного воздуха в задымленной зоне.