В Ярославле строительство современного медкомплекса вышло на финишную прямую

В настоящее время строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Фото: Правительство Ярославской области.

Глава региона осмотрел объект вместе с мэром областного центра Артемом Молчановым.

«Сегодня строительная готовность поликлиники на улице Гоголя составляет 86%. Основные работы выполнены, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Проект имеет высокий социальный приоритет и реализуется при поддержке народной программы партии «Единая Россия». На данный момент на строительной площадке ежедневно работают 60 человек, бригады также выходят в ночные смены, многие мероприятия ведутся параллельно. Летом планируем полностью завершить все строительные и отделочные работы. После этого около двух недель потребуется на пусконаладку инженерных систем и установку медицинского оборудования, которое уже закуплено».

К настоящему времени полностью смонтирован каркас двухэтажного здания общей площадью почти 2,7 тысячи квадратных метров. Подрядчик ООО «Алгоритм» закрыл наружный контур, завершил кровельные работы и установил оконные и дверные блоки. Объект подключен ко всем городским сетям, здесь функционируют собственная трансформаторная подстанция и автономная газовая котельная.

«Эта поликлиника очень важна для города, – сказал мэр Ярославля Артем Молчанов. – Здравоохранение – в приоритетах областных и городских властей и партии «Единая Россия». Но главное – создать эту поликлинику просили сами жители. Сегодня здание уже возведено, подведены все инженерные сети, идут внутренние работы. Поликлиника сможет принимать до 300 пациентов в смену. Продолжим держать объект на постоянном контроле – и по качеству, и по срокам, ведь люди ждут».

В настоящее время специалисты заняты внутренней отделкой: выполняется утепление, монтируются системы вентиляции и кондиционирования. В коридорах первого этажа укладывают износостойкую керамогранитную плитку.

Параллельно идет благоустройство прилегающей территории. Подрядчик укрепляет щебнем внутриплощадочные проезды, монтирует ливневые лотки и бордюры, завозит плодородный грунт для будущих зеленых насаждений. Предусмотрены пешеходные дорожки, парковка на 25 мест, клумбы и современное наружное освещение.

В последнее время в Ярославле уже введены в эксплуатацию хирургический корпус областной онкологической больницы и новая детская поликлиника во Фрунзенском районе. Сейчас в городе возводят стационарный корпус Областной детской клинической больницы.