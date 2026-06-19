Ивановская организация выплатила 5 млн рублей раненым в ДТП и родным погибшего

Приставы помогли семье погибшего и пострадавшим в ДТП получить деньги с дорожников.

С дорожно-строительной организации ивановские судебные приставы взыскали почти пять миллионов рублей. Этими деньгами был компенсирован моральный вред за смертельную аварию, причиной которой стали разбитая дорога и гололед.

Поводом для судебных разбирательства стало ДТП, в котором столкнулись машины. Экспертиза подтвердила, что к аварии привели многочисленные неровности дорожного покрытия и наледь, из-за которых один из автомобилей вынесло на полосу встречного движения. Погиб водитель, несколько человек пострадали.

«Суд обязал организацию выплатить семье погибшего, а также другим участникам ДТП, компенсацию морального вреда в общей сумме 4,9 миллиона рублей», - сказали в пресс-службе УФСС по Ивановской области.

Приставам Октябрьского отделения поступило семь исполнительных документов. Несмотря на все предупреждения, добровольно расставаться с деньгами руководство компании не торопилось. Тогда приставу пришлось арестовать счета фирмы и вынести постановление о взыскании исполнительского сбора в 590 тысяч. Также были запрещены какие-либо регистрационные действия с восьмью объектами недвижимости и 62 машинами спецтехники.

Когда все эти меры не подействовали, пристав взыскал деньги, которые были на счетах организации.

«Почти 5 миллионов принудительно списали со счетов должника и перечислили участникам аварии и семье погибшего», - сказали в Управлении.