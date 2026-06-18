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Кострома 18 июня 2026 13:38

В парке Костромы пройдет пиКНИГ

Костромичей приглашают на книжный фестиваль
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Костроме пройдет книжный фестиваль.

В Костроме пройдет книжный фестиваль.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В костромском парке «Центральный», одном из самых красивых мест города, пройдет книжный фестиваль «Парковый пиКНИГ». Гостей ждут в субботу, 27 июня.

«Подготовили насыщенную программу. Надеемся, это день станет праздником для книголюбов. Приходите окунуться в околокнижную атмосферу и почитать интересные книги всей семьей», - приглашают организаторы.

В программе: книжная ярмарка с участием российских издательств; мастер-классы для детей и взрослых; лекторий для родителей; книгообмен и встречи книжных клубов Костромы.

На фестиваль приедет специальный гость – автор популярных детских книг Анастасия Шанская. Читателям она знакома по повестям «Кот прямо с неба» и «У кота была собака».