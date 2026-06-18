Новая котельная обеспечит горячие батареи половине Иванова

Котельная обеспечит теплом 1600 жилых домов, административных и производственных зданий города Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Новая котельная, строительство которой планируют закончить в 2027 году, позволит заместить всю тепловую мощность действующей ТЭЦ-2 в Иванове и обеспечить теплом около1600 объектов. Это и жилые дома, и социальные учреждения, и промышленные предприятия. Помимо этого, будет создан резерв тепловой мощности.

По графику работы должны завершиться в октябре следующего года. По планы другие – строительство надеются ускорить, чтобы ввести объект в эксплуатацию уже к началу следующего отопительного сезона.

«То есть, в зиму 2027 года входим с новой котельной?» - уточнил губернатор региона Станислав Воскресенский. Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс подтвердил сроки и отметил, что это сейчас основная задача.

На объекте уже установлены восемь водогрейных котлов суммарной мощностью 400 гигакалорий в час, смонтированы здания котельной и теплообменников, проложены трубы внутри помещений, возведена эстакада с трубопроводом для подачи тепла в город. Кроме того, построен трубопровод наружного водоснабжения котельной от сетей «Водоканала»: это позволит обеспечивать подпитку теплосети не из Уводи, как это происходит сейчас, а из более надежного источника.

Сейчас строители монтируют электрооборудование и канализацию, наносят тепловую изоляцию на трубопроводы. В ближайших планах - поставка вспомогательного оборудования, работы по прокладке газопровода и начало отделочных работ.