Ярославские семьи получат деньги на подготовку детей к школе

Семьи Ярославской области могут получить выплаты на подготовку школьников к учебному году. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Многодетные и малоимущие семьи, проживающие в Ярославской области, могут получить выплату на подготовку детей к началу учебного года. Эта мера поддержки адресована семьям, в которых среднедушевой доход не превышает 18 939 рублей. Помощь составит 1 733 рубля на каждого школьника.

Чтобы получить деньги, нужно обратиться в ГКУ ЯО «Единый центр социальной поддержки населения Ярославской области». Заявление можно подать уже сейчас.

«Назначение выплаты производится на основании заявления и документов, подтверждающих доходы заявителя и членов его семьи за три последних календарных месяца, предшествующих одному календарному месяцу перед месяцем подачи заявления», – пояснила министр труда и социальной поддержки населения Ярославской области Надежда Биочино.

С 1 июля в Центре начнут принимать документы на назначение выплаты, которая должна пойти на покупку школьной и спортивной формы. Помощь составит 5523 рубля. Она предоставляется многодетным семьям на каждого ребенка-школьника без учета сведений о доходах.

Документы будут принимать до 1 сентября.

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