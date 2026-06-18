Оценили ситуацию на полигоне ТКО в Ростовском округе

Причины возгорания и соблюдение правил эксплуатации полигона будут установлены в ходе проверки надзорными органами. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ростовском округе специалисты оперативных служб ликвидировали открытый огонь на полигоне отходов. В настоящее время тушение продолжается – ведется работа по проливке оставшихся очагов тления, которая, по данным оперативных служб, займет 3 – 4 дня.

К ликвидации последствий происшествия были привлечены 29 человек и 13 единиц техники региональной пожарно-спасательной службы, а также силы и средства МЧС России. На место выезжали члены «Губернаторского контроля» и народного контроля партии «Единая Россия».

«Вместе с представителями партии «Единая Россия» побывали на месте и убедились, что сейчас последствия происшествия устраняются, угрозы окружающей среде и населению нет, – отметил руководитель рабочей группы «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин. – Причины возгорания и соблюдение правил эксплуатации полигона будут установлены в ходе проверки надзорными органами. По результатам будут приняты меры реагирования».

Ситуация находится под контролем профильных ведомств. Для обеспечения бесперебойного вывоза коммунальных отходов и недопущения их скопления на территории муниципалитета потоки ТКО перенаправлены на действующие полигоны в Гаврилов-Ямский и Ярославский округа.

«Мы перенаправили потоки отходов на другие площадки, чтобы не допустить перебоев в работе коммунальных служб, – сообщила и. о. министра лесного хозяйства и природопользования Наталья Беляева. – На месте продолжают работать вся необходимая техника и специалисты пожарной службы. С целью определения условий и причин возникновения пожара на полигоне, а также принятия мер реагирования надзорные органы в настоящее время организуют проверочные мероприятия в отношении эксплуатирующей его организации».