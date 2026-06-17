Цвет, окна, высота: в Костроме согласовывают внешний вид домов и зданий

Вид домов и зданий Костромы теперь нужно согласовывать. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Первые согласования на фасады строящихся домов и зданий выданы в Костроме. Изменения в Правила землепользования и застройки были внесены примерно год назад, и теперь стройка на магистральных улицах идет с учетом новых требований. Внешний облик фасадов в обязательном порядке нужно согласовывать с управлением архитектуры и градостроительства, чтобы новый объект не выбивался из общей уже сложившейся композиции.

«В центре Костромы, который отнесен к категории исторических поселений федерального значения, строительство и реконструкция, как и прежде осуществляются под надзором инспекции культурного наследия региона. Возведение домов и зданий на других территориях раньше регулировалось только такими параметрами, как назначение объекта, его высота и отступ от границы участка», - сказали в администрации города.

Теперь же внимание обращают и на другие параметры, которые в обязательном порядке должны быть соблюдены уже при проектировании.

Застройщики обязаны согласовывать цвет и подсветку наружных стен здания, количество и особенности размещения окон, дверных проемов и входных групп. Кроме того, установлен норматив по минимальной высоте первых этажей. По новым правилам, первый этаж дома, который выходит на центральную улицу, не может быть меньше 3,5 метров.

«Это позволит эксплуатировать здесь помещения с разным назначением без реконструкции объекта и неудобства для жителей», - поясняют в администрации.

На данный момент управление архитектуры и градостроительства согласовало внешний вид восьми объектов. Это жилые дома на улицах Малышковской, Ленина, Магистральной, производственные здания на улицах Береговой и Индустриальной, выставочный павильон на улице Московской, автомобильная мойка самообслуживания на улице Магистральной.

Заявление на согласование и проекты застройщики должны передать в управление архитектуры и градостроительства. Телефон для консультаций: 42-66-81.