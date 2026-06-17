В Тутаеве оценили ремонт дорог и школы

По программе «Наши дворы» с 2022 года в Ярославской области уже установлено свыше 400 детских и спортивных площадок. Фото: Правительство Ярославской области.

Цель – проверить объекты, которые приведены в порядок или благоустраиваются в рамках народной программы партии. Комиссия оценила комплексное благоустройство территории у домов №13, 17, 19, 25 на проспекте 50-летия Победы. Здесь отремонтированы колодцы и ливневая канализация, обновлены проезды, организованы парковочные карманы, выложены плиткой тротуары и пешеходные дорожки, установлены детские и спортивные объекты, освещение, лавочки и урны. В рамках проекта «Чистое небо» воздушные сети убраны под землю и смонтировано 59 новых опор освещения.

«Мы видим отличное состояние этой территории после ремонта, ее поддерживают в надлежащем виде. Установлена современная детская площадка, – отметил руководитель группы «Губернаторского контроля» Андрей Скоркин. – Благодаря совместной работе губернатора Михаила Евраева и партии «Единая Россия» по программе «Наши дворы» с 2022 года в Ярославской области уже отремонтировано около 600 дворов и установлено свыше 400 детских и спортивных площадок. И эта работа продолжается».

Также комиссия проверила качество капитального ремонта дорог. Так, в Тутаеве полностью обновлена улица В.В. Терешковой, которая ведет к важным социальным объектам. Тротуары выложили плиткой, сделали парковочные карманы, установили ограждения, знаки, нанесли разметку.

«В результате ремонта дорога приведена в очень хорошее нормативное состояние, – отметил председатель муниципального совета Тутаевского округа Сергей Ершов. – Спасибо губернатору и правительству области, что выделяются средства на ремонт дорог. Сейчас муниципалитетам дополнительно выделено более полутора миллиарда рублей на ремонт муниципальных дорог. В ближайшее время мы приведем запланированные объекты в нормативное состояние».

Также в Тутаеве обновляют улицу Комсомольскую. В 2025 году был проведен капитальный ремонт участка от улицы Терешковой до дома №113. В этом году в рамках второго этапа работ обновят участок до улицы Советской. Члены партии «Единая Россия» будут контролировать работы до их завершения, которое намечено на конец лета.

Также комиссия проверила в Тутаеве ход капитального ремонта центра образования №1 образовательного комплекса «Олимп». К настоящему времени работы выполнены на 40%. Подрядная организация занимается обновлением центрального входа, спортивных и актового залов, санузлов, кабинета технологии. Идет замена систем отопления, автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, видеонаблюдения, электроснабжения. Кроме того, организованы ремонт кровли, цоколя и отмостки, запасных выходов, утепление, оштукатуривание и покраска фасада, замена оконных блоков.

« В настоящее время в ремонте находятся две школы в Тутаеве. Всего в этом году в области планируется отремонтировать 28 школ, – отметил депутат Государственной Думы РФ Анатолий Лисицын. – Важно, что сейчас многое делается для улучшения социальной сферы, в частности школьного образования, а также среды для жизни людей. Это касается ремонта дорог, дворов и общественных пространств».