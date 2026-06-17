В Ярославской области отметили 63-ю годовщину полета Валентины Терешковой в космос

В КЗЦ «Миллениум» представили мультимедийный проект «Легенда о Валентине». Фото: Правительство Ярославской области.

С этой датой ее поздравил губернатор Михаил Евраев. На встрече они обсудили развитие области, в частности, новый проект космического центра в Ярославле.

«Наша знаменитая землячка 16 июня 1963 года стартовала с Байконура на корабле «Восток-6» и провела почти трое суток в одиночном полете. Его не повторила больше ни одна женщина в мире, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. – Валентина Владимировна – гордость всей нашей страны и мировой космонавтики. Она опытный политик, депутат Государственной Думы РФ, который представляет интересы региона на федеральном уровне. Благодаря ее поддержке в Ярославской области выделяются средства на строительство заводов, школ и детских садов, больниц, дорог, построены театр юного зрителя, речной вокзал, планетарий, проведена реконструкция моста в Рыбинске, реализованы десятки других проектов. В регионе создана единственная в России школа скрипичного мастерства, проводится уникальный «Коган-фестиваль». Она помогает учебным заведениям, поддерживает молодежь, ведет благотворительную работу. Валентина Владимировна с присущим ей масштабом ставит цель сделать малую родину территорией первых и готова дальше помогать повышать качество жизни земляков. Такая поддержка на федеральном уровне для нас бесценна и крайне необходима».

Михаил Евраев подчеркнул, что очень важно, чтобы молодежь знала о подвиге великой землячки, гордилась ею. Сохранение памяти о выдающихся достижениях жителей страны – одно из направлений работы партии «Единая Россия».

Большой популярностью пользуются Культурно-просветительский центр, который носит имя Валентины Терешковой, и музей «Космос» в родном для нее Тутаевском округе. В этом году их связали специальным туристическим маршрутом на «Космическом автобусе».

Планетарий, который в этом году отметил 15-летие со дня открытия, стал одним из лучших не только в России, но и в мире. Благодаря сотрудникам планетария тысячи ребят с самого детства влюбляются в небо и с интересом изучают космос.

В ходе посещения музея «Космос» в поселке Никульское Валентина Терешкова познакомилась с новой выставкой «Спорт смелых», посвященной предстоящему 100-летию ДОСААФ. В экспозиции особое место занимают материалы, связанные с Валентиной Терешковой и Ярославским аэроклубом ДОСААФ.

« Любовь к родному краю нам с детства прививала мама, – рассказала Валентина Терешкова. – Родная земля всегда поддерживает. Здесь живет и трудится удивительный народ. Наша задача – сделать наш край еще прекраснее, и мы всегда готовы помогать во всех начинаниях».

В КЗЦ «Миллениум» состоялся праздничный концерт, на котором был представлен мультимедийный проект «Легенда о Валентине». Он создан по инициативе Елены Терешковой и Дмитрия Когана как дань уважения героям, которые стояли у истоков покорения космоса.

«Валентина Терешкова удостоена титула «Величайшая женщина ХХ века», ее именем названы кратер на Луне и оазис в Антарктиде. Жителям Ярославской области это имя особенно дорого. Как известно, Валентина Терешкова родилась на Ярославской земле, здесь прошли ее детство, юность, началась трудовая деятельность, первые шаги к покорению космоса. Наша Чайка прославила Ярославскую область в России и во всем мире», – сказала министр культуры и туризма Ярославской области Светлана Костышина.