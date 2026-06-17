Участники ярославского запрещенного сообщества поддерживали идеи национальной вражды. Фото: СУ СКР по Ярославской области.

Одиннадцать жителей Ярославля, в том числе семеро несовершеннолетних, задержаны сотрудниками спецслужб по уголовным делам об экстремизме.

«Допрошены предполагаемые организаторы сообщества – трое молодых людей 18, 17 и 16 лет и восемь активных участников в возрасте от 17 до 19 лет, добровольно вступивших в запрещенную ячейку», - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

Троим фигурантам предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества, остальным – участие в нем.

11 человек взяли в Ярославле по статьям об экстремизме УМВД по Ярославской области

По версии следствия, запрещенная ячейка образовалась в одном из районов Ярославля в январе этого года. Ее участники поддерживали идеи возбуждения идеологической и национальной розни.

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

«Согласно распределенным ролям, фигуранты совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, нанеся телесные повреждения 12 лицам, в том числе гражданам иностранного государства», - сообщили в СКР по Ярославской области. – Кроме того, они наносили в общественных местах города графические изображения с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой».

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

По месту жительства молодых ярославцев уже прошли обыски. Изъяты оргтехника, средства связи, запрещенные предметы и литература, ножи и иные предметы. Некоторых обвиняемых взяли под стражу, остальных оставили под домашним арестом.

ФОТО: УМВД по Ярославской области

Ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по материалам ЦПЭ УМВД России по Ярославской области, взяла на контроль прокуратура региона. Оперативники устанавливают других лиц, причастных к деятельности выявленного экстремистского сообщества.

ФОТО: УМВД по Ярославской области

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен