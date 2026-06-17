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Происшествия17 июня 2026 9:31

11 подростков из Ярославля задержали за организацию экстремистского сообщества и участие в немфотовидео

По версии следствия, от рук участников запрещенной ячейки пострадали 12 человек
Полина ВАЧНАДЗЕ
Участники ярославского запрещенного сообщества поддерживали идеи национальной вражды.

Участники ярославского запрещенного сообщества поддерживали идеи национальной вражды.

Фото: СУ СКР по Ярославской области.

Одиннадцать жителей Ярославля, в том числе семеро несовершеннолетних, задержаны сотрудниками спецслужб по уголовным делам об экстремизме.

«Допрошены предполагаемые организаторы сообщества – трое молодых людей 18, 17 и 16 лет и восемь активных участников в возрасте от 17 до 19 лет, добровольно вступивших в запрещенную ячейку», - сказали в пресс-службе регионального УМВД.

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

Троим фигурантам предъявлено обвинение в организации экстремистского сообщества, остальным – участие в нем.

11 человек взяли в Ярославле по статьям об экстремизме

УМВД по Ярославской области

По версии следствия, запрещенная ячейка образовалась в одном из районов Ярославля в январе этого года. Ее участники поддерживали идеи возбуждения идеологической и национальной розни.

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

«Согласно распределенным ролям, фигуранты совершили ряд преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, нанеся телесные повреждения 12 лицам, в том числе гражданам иностранного государства», - сообщили в СКР по Ярославской области. – Кроме того, они наносили в общественных местах города графические изображения с атрибутикой сообщества и запрещенной символикой».

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

ФОТО: СУ СКР по Ярославской области

По месту жительства молодых ярославцев уже прошли обыски. Изъяты оргтехника, средства связи, запрещенные предметы и литература, ножи и иные предметы. Некоторых обвиняемых взяли под стражу, остальных оставили под домашним арестом.

ФОТО: УМВД по Ярославской области

ФОТО: УМВД по Ярославской области

Ход и результаты расследования уголовных дел, возбужденных по материалам ЦПЭ УМВД России по Ярославской области, взяла на контроль прокуратура региона. Оперативники устанавливают других лиц, причастных к деятельности выявленного экстремистского сообщества.

ФОТО: УМВД по Ярославской области

ФОТО: УМВД по Ярославской области

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В Ярославской области возбуждено уголовное дело об организации экстремистского сообщества

СКР по Ярославской области