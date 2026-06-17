В Ивановской области мать, не платившая алименты, может оказаться за решеткой

Жительнице Ивановской области грозит срок за неуплату алиментов на дочь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Фурмановском районе суд взял под стражу 49-летнюю женщину – должницу по алиментам. Она должна содержать свою дочь, но не выполняет эту обязанность родителя. Долг уже превысил 700 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года женщину, которая уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, осудили и назначили пять месяцев принудительных работ. 10% от ее дохода должны были перечисляться государству.

«Однако к месту отбывания наказания в исправительный центр осужденная не явилась, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ее местонахождение было установлено только после объявления в розыск», - рассказали в прокуратуре Ивановской области.

Неплательщицу взяли под стражу. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о замене наказания на лишение свободы.

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