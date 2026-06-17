Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Иваново17 июня 2026 9:00

В Ивановской области мать, не платившая алименты, может оказаться за решеткой

На содержание своей дочери женщина должна более 700 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительнице Ивановской области грозит срок за неуплату алиментов на дочь.

Жительнице Ивановской области грозит срок за неуплату алиментов на дочь.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Фурмановском районе суд взял под стражу 49-летнюю женщину – должницу по алиментам. Она должна содержать свою дочь, но не выполняет эту обязанность родителя. Долг уже превысил 700 тысяч рублей.

В ноябре прошлого года женщину, которая уже привлекалась к административной ответственности за неуплату алиментов, осудили и назначили пять месяцев принудительных работ. 10% от ее дохода должны были перечисляться государству.

«Однако к месту отбывания наказания в исправительный центр осужденная не явилась, скрылась от контроля уголовно-исполнительной инспекции, ее местонахождение было установлено только после объявления в розыск», - рассказали в прокуратуре Ивановской области.

Неплательщицу взяли под стражу. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о замене наказания на лишение свободы.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен