От одной лошадки до трехсот коней: эволюция дисковых борон

Современные дисковые бороны Ростсельмаш — выбор аграриев Ярославской области. ФОТО: Ростсельмаш

Сменяются сезоны, уборочная и вспашка уступают место краткому зимнему отдыху, и вот уже аграрии готовятся к новой посевной. Если сто лет назад полевые работы в регионе во многом зависели от силы тягловых лошадей, то сегодня на смену им пришли мощные тракторы, способные тянуть за собой агрегаты, чья мощность достигает трехсот и более лошадиных сил. Речь пойдет об одном из таких современных помощников — дисковых боронах компании Ростсельмаш.

Истоки дисковой бороны уходят в середину XIX века, когда в США был запатентован первый подобный инструмент. Тянула его одна лошадь. Его назначение – предпосевная и послеуборочная обработка. Вес такого орудия, вероятно, был невелик, чтобы животное могло справиться с задачей, что сказывалось на глубине обработки. Насколько эффективно оно подрезало сорняки, заделывало стерню или возделывало пары – остается загадкой. В более ранние времена, когда в арсенале земледельцев были лишь плуги да зубовые бороны, вес орудий и, соответственно, глубина обработки могли быть несколько увеличены. Иногда для этого на борону сажали детей или клали сверху хозяйственный инвентарь – более тяжелая конструкция была не по силам.

К счастью, современные реалии сельского хозяйства в Ярославской области позволяют аграриям выбирать тяжелые почвообрабатывающие агрегаты из широкого ассортимента, предназначенного для решения различных задач.

Дисковые бороны – одно из таких решений. Они могут различаться в зависимости от потребностей агропредприятий, используемой техники, климатических условий, типа почв и объемов производства.

Компания Ростсельмаш предлагает офсетные (V-образные) и тандемные (X-образные) бороны. Их основной функционал схож: обработка паров, подготовка к посеву, заделка растительных остатков и удобрений, окультуривание залежных земель. Различия касаются конфигурации, ширины захвата, массы и угла атаки рабочих органов.

Офсетные бороны DV обрабатывают полосу шириной от 4,3 до 6 метров, а тандемные DX – от 6 до 10,8 метров. Это напрямую влияет на производительность.

Диски также имеют свои особенности: разный диаметр лезвий (710/813 мм у DV и 660 мм у DX), толщина (8 мм у DX, 9/12 мм у DV), форма (вырезные/ромашки у офсетных, вырезные и гладкие у тандемных), и углы атаки. У DV угол атаки регулируется (19-25°), что позволяет работать в любых условиях. У DX углы фиксированы (20° и 17°), обеспечивая равномерную глубину обработки. Масса бороны DV составляет 6350-6500 кг, DX – 7200-10500 кг. Рекомендуемая скорость для DX – 8-12 км/ч, для DV – 6-12 км/ч.

Пример работы тандемной бороны DX шириной 8 метров в одном из агропредприятий Республики Удмуртия показал, что за восьмичасовой день можно обработать около 50 гектаров. Глубина обработки DX настраивается, что позволяет аграриям адаптировать ее под свои задачи, не меняя скорость трактора.

Обе серии борон оснащены дисками из легированной стали, С-образными кронштейнами, надежными подшипниковыми узлами с тройным уплотнением, выдерживающими значительные нагрузки, и скребками для очистки лезвий во влажных условиях. Для работы с ними требуются тракторы мощностью от 300 до 420 лошадиных сил.

Настройка и эксплуатация обеих моделей не вызывают затруднений. Глубина обработки регулируется, а перевод в транспортное положение осуществляется гидравлической системой трактора. Широкая сеть дилерских центров компании Ростсельмаш позволяет получать качественное сервисное обслуживание, настройку и ремонт техники, используя оригинальные запасные части.

Таким образом, переход от одной лошади к тракторам в 300 плюс лошадиных сил, которые тянут современные дисковые бороны Ростсельмаш, — это большая перемена для аграриев.

ООО "ПКФ "Дизель-Арсенал" ИНН 604286161

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