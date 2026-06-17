В Ярославской области отдохнут летом более 51 тысячи детей

В рамках программы оздоровления и отдыха в этом году в регионе запланированы тематические дни, посвященные Году единства народов России. Фото: Правительство Ярославской области.

«Всего летом более 51 тысячи детей отдохнут в 476 учреждениях – загородных, профильных, палаточных лагерях, лагерях с дневным пребыванием и лагерях труда и отдыха, – сказал Михаил Евраев. – Наша задача – сделать так, чтобы летние каникулы были для каждого ребенка не только интересными и полезными, но и прежде всего безопасными. Все загородные лагеря прошли необходимые проверки и имеют действующие паспорта пожарной и антитеррористической безопасности. Поручил уделить особое внимание тому, чтобы в каждом лагере был специалист, отвечающий за вопросы безопасности. В современных условиях это обязательное требование и зона особой ответственности».

Более 10 тысяч ребят, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и детей участников специальной военной операции получат бесплатные путевки.

В рамках подготовки к летней кампании проведены работы по модернизации инфраструктуры лагерей. Так, в лагере «Борок» в Ростовском округе завершен капитальный ремонт пищеблока, а на территории «Иволги» в Ярославском округе построен новый жилой корпус.

Обеспечение доступного и качественного детского отдыха и оздоровления – один из приоритетов народной программы партии «Единая Россия».

В летний период к работе в лагерях будет привлечено более 3 тысяч педагогов и около 400 медиков. На базе ЯГПУ имени К.Д. Ушинского и колледжей региона прошли обучение 840 вожатых.

«Основные направления воспитательной работы – это базовые ценности, которые способствуют всестороннему развитию личности и успешной социализации в современных условиях. Они включают патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое и физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия. Работа ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России Владимиром Путиным, – отметила министр образования Ярославской области Ирина Лобода. – Эта работа является продолжением той деятельности, которую мы ведем во время учебного года, поэтому можно говорить о выстраивании единого образовательного и воспитательного пространства в регионе».

В рамках программы оздоровления и отдыха в этом году запланированы тематические дни, посвященные Году единства народов России, и проведение профильных смен, в числе которых «Содружество «Орлят России», «79-й туристический слет», «Служить Отечеству – честь имею», «Мир открытий», «Созвездие талантов: к полету готовы!», «Лаборатория будущего» и другие.