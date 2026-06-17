Переславцы пытаются через суд остановить уничтожение деревьев у стен монастыря

Одно из украшений Переславля - липы у монастыря - отправили под пилу. ФОТО: Евгений Работников

В Переславле-Залесском местные жители через суд пытаются спасти липы, которые десятки лет растут у стен Никитского монастыря, радуют глаз и местных жителей, и туристов. И вдруг здоровые, по крайней мере, на вид, деревья попали под пилу.

«Я в шоке, от того, что увидел. Это сложно назвать иначе, чем варварство, - пишет переславец Евгений Работников.

Разрешение на спил девяти лип на улице Запрудной выдали в МБУ «Центр благоустройства территорий». Среди оснований для вырубки – обращение, поступившее в мае, и экспертное заключение.

«Что я увидел своими глазами. Спиленные деревья – живые, здоровые, с шикарными кронами. Экспертиза, на которую ссылаются, вызывает огромные сомнения. Я не специалист, но даже мне очевидно, что эти липы не были аварийными», - пишет Евгений Работников.

При этом в городе масса действительно сухих деревьев, которые (и это видно невооруженным взглядом) реально представляют опасность. Переславцы просят их спилить, но получают отказ.

«А здесь живая, зеленая аллея у стен древнего монастыря – и разрешение выдали без проблем», - возмущается переславец.

На вид липы совершенно здоровы. ФОТО: Евгений Работников

Активные горожане не ограничились обсуждением проблемы в социальных сетях и подали иск в Переславский районный суд.

«Суд незамедлительно принял обеспечительные меры – работы по спилу деревьев запрещены до вынесения решения. Любые действия по уничтожению аллеи теперь незаконны», - рассказал Евгений.

Первое заседание пройдет 8 июля. У жителей города появился шанс спасти часть истории Переславля-Залесского.

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