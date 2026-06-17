В Ярославии построят более 20 котельных в преддверии нового отопительного сезона

Михаил Евраев: - Наша задача – сделать все, чтобы зима прошла без серьезных коммунальных аварий. Фото: Правительство Ярославской области.

16 июня на заседании правительства Ярославской области под руководством губернатора Михаила Евраева подвели итоги прошедшего отопительного периода и промежуточные результаты подготовки к следующему. Работы стартовали сразу по окончании сезона.

«Вопрос важный, потому что любой сбой на теплосетях или перебои с горячей водой – это всегда чрезвычайное происшествие для людей. Поэтому наша задача – сделать все, чтобы зима прошла без серьезных коммунальных аварий, – подчеркнул Михаил Евраев. – Используем комплексный подход, который на деле доказывает свою эффективность. Впервые все 19 округов получили паспорта готовности к зиме. За прошедший сезон количество аварий на теплосетях снизилось на 25%. Но работы еще много. Так, в планах на этот год – построить 24 котельные по программе синхронизации с «Газпромом» в Угличском, Переславль-Залесском, Ростовском, Рыбинском, Большесельском, Брейтовском и других округах».

Михаил Евраев отметил, что значительный объем работ по замене коммуникаций уже проведен в Переславле-Залесском. В Рыбинске стартовал капитальный ремонт тепломагистралей протяженностью почти 11 километров. Мероприятия выполняются с привлечением казначейского кредита в размере миллиарда рублей и рассчитаны на период до 2027 года.

Благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» началась замена теплосетей в Тутаеве и поселке Ишня. В селе Варегово Большесельского округа запланирован капитальный ремонт водопровода длиной свыше 11 километров, а в Рыбинске – прокладка дюкера протяженность 782 метра.

В прошлом году в рамках ведомственного проекта введены в строй 13 новых газовых котельных в Ростовском, Борисоглебском и других округах. Кроме того, в Ростове Великом и Нагорье получены разрешения на ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации.

Заместитель председателя правительства – министр строительства и ЖКХ Ярославской области Александр Баланцев сообщил, что количество инцидентов в системе холодного водоснабжения сократилось на 1,2%. Это результат планомерной замены ветхих сетей и оперативной работы аварийных служб.

В регионе сформировано 238 аварийных бригад общей численностью почти 1200 человек. К прошлой зиме также был создан областной резерв материально-технических ресурсов на сумму 144,5 млн рублей, что позволяло оперативно устранять технологические сбои на объектах ЖКХ.

На протяжении всего периода теплоисточники были обеспечены топливом в полном объеме. Нормативный неснижаемый запас составляет семь суток по твердому топливу и пять по жидкому, который выдерживался строго, сбоев в логистике не зафиксировано.