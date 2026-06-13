В Брейтовском округе газ в котельные запустят в июле

В ходе диалога с губернатором депутаты озвучили просьбу об увеличении количества машин скорой помощи в связи с удаленностью Брейтовского округа. Фото: Правительство Ярославской области.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев, который побывал в муниципальном образовании с рабочим визитом

«Ключевые задачи развития Брейтовского округа обсудили на совещании в муниципальной администрации с депутатами муниципального совета. В июле планируем запустить газ в котельные. Это изменит качество жизни людей и даст импульс для бизнеса, – отметил Михаил Евраев по итогам выезда. – Продолжим благоустройство территорий и ремонт дорог. Планируем за 2027 – 2028 годы привести в порядок трассу на Некоуз. Участок тяжелый и недешевый, но делать его нужно. Также поручил подготовить проект на весь отрезок от Черкасова до Семеновского».

В ходе диалога с губернатором депутаты озвучили просьбу об увеличении количества машин скорой помощи в связи с удаленностью округа. Михаил Евраев поддержал инициативу, отметив, что здоровье жителей – один из важнейших приоритетов, и дал поручение решить данный вопрос.

Была озвучена и просьба жителей организовать комфортные условия для ожидания общественного транспорта на станции Шестихино. Этот вопрос также будет проработан.

На встрече с губернатором Михаилом Евраевым депутаты обсудили строительство очистных сооружений водоснабжения. Это важная составляющая повышения качества жизни людей. Глава региона поручил подготовить соответствующий проект.

«Мы продолжим заниматься инфраструктурой, но главный локомотив развития – частные инвестиции. Нужно привлекать инвесторов, создавать новые точки притяжения, достойный внешний вид. Люди, которые живут и приезжают в Брейтово, должны не только видеть красоту природы, но и получать хороший сервис», – сказал губернатор.