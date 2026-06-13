Капремонт дороги от Черкасова до Яковлевского планируют начать в этом году

Михаил Евраев: - Развитие дорожной сети – один из ключевых вопросов для жителей, и мы последовательно решаем его по всему региону. Фото: Правительство Ярославской области.

В их числе – дорога от села Черкасово до деревни Яковлевское, которая проходит вдоль реки Сить и связывает несколько населенных пунктов.

«Готовимся и к капитальному ремонту дороги от села Черкасово через деревни Тимонино и Коростель до деревни Яковлевское. Сейчас проектная документация на первый участок протяженностью 4,5 километра проходит государственную экспертизу, по остальным участкам продолжается проектирование, – сообщил Михаил Евраев. – Наша задача – приступить к работам уже в этом году. Развитие дорожной сети – один из ключевых вопросов для жителей, и мы последовательно решаем его по всему региону».

Еще один важный объект – мост через реку Сить. После просадки одной из полос проезжей части было принято решение о проведении капитального ремонта. Идет подготовка проектной документации. Работы планируется начать в этом году, а завершить – в следующем.

Сейчас в округе идет ремонт дороги, которая ведет к местам Ситской битвы: от Брейтова через поселок Покровское-на-Сити и село Станилово до деревни Бутовской. Протяженность – 12,1 километра. Работы разделены на два этапа. Первый был выполнен в прошлом году, сейчас подрядчик завершает второй: остались ремонт водопропускных труб, обустройство обочины, установка дорожных знаков и нанесение разметки. Планируется сдать объект досрочно, уже в июле.