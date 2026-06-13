Зону отдыха на берегу реки Латыгоры в Брейтове благоустроят по нацпроекту

В целом за пять лет в Брейтовском округе благоустроено девять территорий. Фото: Правительство Ярославской области.

Пространство на берегу реки Латыгоры в парке Победы в Брейтове благоустроят по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды», который является частью нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Парк Победы в Брейтове уже стал точкой притяжения, – отметил Михаил Евраев. – Теперь приведем в порядок и береговую линию Латыгоры. Благодарю жителей, которые активно участвуют в выборе проектов, и партию «Единая Россия» за постоянную поддержку наших инициатив. Уверен, обновленная зона отдыха будет востребована. На берегу Латыгоры установят перголы с деревянным настилом, столы со скамейками и урны. Подрядчик выполнит покрытие территории и монтаж освещения. Завершить благоустройство планируется к началу осени».

Парк Победы в Брейтове – популярное место отдыха жителей и гостей села. Ранее здесь обустроили детскую игровую площадку, футбольное поле, хоккейный корт и установили уличные тренажеры. В 2025 году добавили прогулочные дорожки, дополнительное освещение, отремонтировали сцену, а на берегу Латыгоры установили беседки, качели и лавочки. От парка вдоль реки проложен полуторакилометровый туристический маршрут до пляжа на реке Сить, который в 2024 году получил статус официального места отдыха и купания.

В целом за пять лет в Брейтовском округе по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и региональной программе «Развитие сельских территорий» благоустроено девять территорий, в том числе набережные Латыгоры и Сити, детская спортивно-игровая площадка в парке Победы, территория у Дома культуры в селе Сутка.

Михаил Евраев осмотрел территорию рыночной площади, которую также планируют благоустроить. Прорабатывается вопрос об установке здесь небольших деревянных домиков для оказания услуг и торговли продуктами питания, товарами местного производства. Объекты будут выполнены в едином стиле и органично впишутся в общую концепцию развития территории.

Глава региона посетил Брейтовский историко-краеведческий музей и панораму Ситской битвы – место, где произошло одно из ключевых сражений русских дружин с монголо-татарскими захватчиками. Михаил Евраев отметил, что планируется развивать туристический потенциал этого места: оно должно быть доступно для жителей и гостей области.