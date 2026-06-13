Михаил Евраев оценил туристическую инфраструктуру Брейтовского округа

Задача правительства Ярославской области – сделать побережье Рыбинского моря одной из самых привлекательных туристических территорий страны. Фото: Правительство Ярославской области.

«Ярославская область – единственный регион Центральной России, у которого есть собственное море – Рыбинское водохранилище, и мы должны максимально эффективно использовать этот потенциал, – отметил Михаил Евраев. – Поддерживаем создание современных гостиничных комплексов и баз отдыха, развиваем водный туризм, совершенствуем инфраструктуру и привлекаем инвесторов. Наша задача – сделать побережье Рыбинского моря одной из самых привлекательных туристических территорий страны, чтобы сюда приезжали круглый год, а жители региона получали новые возможности для работы, бизнеса и комфортного отдыха».

В ходе рабочей поездки Михаил Евраев посетил базу отдыха «Ветрено». Здесь гостям предлагают купольные домики, коттеджи и лоджи, сафари-тенты и кемпинг, возможность активного отдыха, открытый пляж. База также выступает одной из базовых площадок проекта «Затопленные святыни Мологского края», который направлен на изучение объектов культурного и духовного наследия, оказавшихся под водой при создании Рыбинского водохранилища в 1940-х годах.

Ее развитие проходило при поддержке государства. В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» дважды, в 2022 и 2024 годах, на эти цели выделялись федеральные субсидии. В настоящее время в планах: строительство стоянки для катеров и яхт, бассейна, запуск ресторана.

Еще один туробъект на берегу Рыбинского водохранилища в округе – экоотель «Breytovo Village». Комплекс расположен в трех километрах от села Брейтово и предлагает отдых в домах и сферах со всеми удобствами. На территории – спортивная и детская уличные площадки, детская игровая комната, банный комплекс с купелью, кафе, шезлонги и пляж с белым песком. Для любителей водных развлечений имеется причал для катеров, катамаранов, сапов и гидроциклов.

Как сообщил Михаил Евраев, в августе в Брейтове будет установлен дебаркадер для обеспечения швартовки и стоянки судов типа «Метеор». Он заменит существующий причал, который будет использоваться до этого времени. Проведены необходимые мероприятия по укреплению конструкции.

К началу навигации 2027 года в Брейтове в рамках совместного проекта с правительством Москвы планируется установить современный универсальный причал для пассажирских, маломерных и круизных судов. Его сделают рядом с благоустроенной территорией парка Победы, которая популярна у жителей и гостей округа.

В 2027 году аналогичные причалы планируется построить в Рыбинске, Пошехонье и Тутаеве, а в Угличе такой причал сделают уже в этом году.

Новым объектом посещения в Брейтове станет и Музей русского наличника, который откроется 3 июля в здании Музея деревенского быта.