Школу в Новом Некоузе ремонтируют по нацпроекту «Молодежь и дети»

Школа в Новом Некоузе построена в 1994 году, капитальный ремонт проводится здесь впервые. Фото: Правительство Ярославской области.

Учебное заведение является опорным для созданного в округе образовательного центра. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети», инициированного Президентом России, в здании ведется капитальный ремонт. На эти цели выделено более 60 млн рублей. Подрядчиком выступает ООО «Универсалстрой».

«Работы ведутся по всем запланированным направлениям в установленные сроки, опозданий нет. На данный момент уже завершен и принят этап по ремонту системы водоснабжения и канализации. На 95% выполнены работы по замене оконных блоков. Сейчас ведутся мероприятия по замене кровли, системы отопления, отмостки, цоколя и крыльца, – отметил Михаил Евраев. – Мы уделяем первостепенное внимание созданию безопасной и комфортной среды для наших детей. Важно, чтобы все работы выполнялись качественно и в срок. Я лично контролирую реализацию этого проекта, чтобы 1 сентября школа встретила учеников обновленной. Образование – это наш приоритет, и такие объекты должны быть образцовыми».

Как рассказала руководитель образовательного комплекса Ирина Ягунова, в здании также реализуются проекты по школьному инициативному бюджетированию в рамках программы «Решаем вместе!». В настоящее время на эти средства ведутся работы по косметическому ремонту столовой, предложенному учащимися. Кроме того, по программе инициативного бюджетирования, поддержанной партией «Единая Россия», в актовом зале заменят одежду сцены и оборудование, выполнят покраску стен. В прошлом году здесь привели в порядок сцену и пол.

Школа в Новом Некоузе построена в 1994 году, капитальный ремонт проводится здесь впервые. В учреждении обучаются 497 детей.

В Некоузском округе Михаил Евраев также посетил поселок Борок, где осмотрел мемориальный дом-музей Н.А. Морозова. В сопровождении главы округа губернатор прошелся по улице, ведущей к Дому культуры, школе имени И.Д. Папанина и гостинице. В прошлом году ее расчистили от старой растительности, сделали пешеходные дорожки и площадки в плитке для проведения мероприятий у мемориала, установили декоративные светильники и видеонаблюдение. В этом работы продолжатся: увеличат площадку перед зданием ДК, установят малые архитектурные формы, высадят кустарники.

Подводя итоги рабочего выезда в Некоузский округ, Михаил Евраев отметил положительные изменения в социальной сфере, хороший темп обновления дорожной инфраструктуры. Обсудил с главой администрации возможности по развитию промышленности и АПК за счет привлечения инвестиций.