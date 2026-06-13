Михаил Евраев в День России принял участие в мероприятиях в память о героях Ситской битвы

У памятной стелы в деревне Лопатино состоялись торжества, посвященные Ситской битве. Фото: Правительство Ярославской области.

После молебна в часовне деревни Юрьевское состоялся крестный ход до села Красного, к храму Троицы Живоначальной, где была организована Божественная литургия. Далее маршрут продолжился до деревни Лопатино. Здесь у памятной стелы совершена лития по погибшим воинам и состоялись торжества, посвященные Ситской битве.

«Поздравляю всех с Днем России! Здесь, на берегу реки Сить, наши воины сложили свои головы за Родину. Наша задача – сделать так, чтобы память об их подвиге жила и чтобы о Ситской битве знали все в нашей стране. Сегодня у нас тоже главная цель – победа, и мы вместе все для этого делаем. Желаем нашим бойцам выполнить поставленные задачи и вернуться домой! – отметил в своем выступлении Михаил Евраев. – Одновременно продолжаем заниматься развитием территории. В планах 2027-2028 гг. – привести в нормативное состояние дорогу от Брейтова до Правдина. Первые 12 километров от Брейтова до Покровского-на-Сити уже на завершающем этапе. Продолжаем ремонт дороги от Правдина в сторону поселка Октябрь. В этом году сделаем 14 километров. Оставшийся участок завершим в 2027 году. Важно, чтобы во всех округах Ярославской области была современная и комфортная транспортная инфраструктура».

В рамках фестиваля в Лопатине прошла показательная программа от коллектива из Ярославля «Великое прошлое». Участники продемонстрировали мастерство владения оружием и особенности быта древних воинов. Молодежь смогла проверить свои знания истории и смекалку в патриотической игре «Один в поле не воин». Для посетителей работали тематические фотозоны, выставка беспилотных летательных аппаратов от Ярославского ДОСААФ. Гости праздника могли попробовать традиционные ситские щи и ароматную походную кашу. Завершилось мероприятие яркой концертной программой «Россию песней славим!» с выступлением ансамбля народной песни «ДоброЯр».

В селе Правдино Михаил Евраев посетил музей «Сить», где хранят память о ситских деревнях и их жителях, о сицкарях, о местном быте и нравах. В музее имеется богатейшая коллекция столярных и плотницких инструментов разных лет, ткацких станков и приборов для обработки льна, предметов деревенского быта.

В Новом Некоузе Михаил Евраев осмотрел парк, который сейчас благоустраивают по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Работа ведется при поддержке партии «Единая Россия». Это второй этап работ, который поддержали жители округа на всероссийском голосовании. Преобразится пространство у сцены.

« Связь поколений сегодня очень нужна, это наше единство, – сказал заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Артем Молчанов. – Как и много веков назад, Россия всегда едина, всегда плечом к плечу мы решаем все задачи. И сегодня благодаря народной программе «Единой России» удается решать вопросы развития наших территорий, реализовывать проекты благоустройства, в сферах образования и спорта. Везде людям должно быть удобно, комфортно жить. Надо любить свою землю, но любить ее нужно так, чтобы воссоздавать и сохранять для будущих поколений».

Всего в Ярославской области по проекту «Формирование комфортной городской среды» в этом году планируется благоустроить 22 территории, по программе «Развитие сельских территорий» – 15.

Завершить благоустройство парка в Новом Некоузе планируется до осени. На эти цели направят порядка 15 млн рублей. Ранее здесь уже обустроена интерактивная тропа «Ситский кот», установлены пергола у воды, оригинальные скамейки.

Также Михаил Евраев посетил современный культурно-этнографический центр, который открылся в прошлом году после капитального ремонта на средства профильного нацпроекта и при поддержке региона. На базе учреждения действуют 10 клубных формирований по интересам, в которых занимаются 110 человек. В числе объединений – два театральных, декоративно-прикладного творчества и другие. В помещениях центра организуют концерты, выставки, мини-спектакли, презентации, фестивали для жителей округа. За пять месяцев текущего года участниками массовых мероприятий в учреждении стали более трех тысяч человек.