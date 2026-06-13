Михаил Евраев оценил ход строительства МФЦ в Новом Некоузе

Михаил Евраев: - Строительство нового МФЦ в Некоузском округе – важный шаг в развитии социальной и спортивной инфраструктуры этой сельской территории. Фото: Правительство Ярославской области.

В настоящее время уже установлен каркас здания, началась его обшивка панелями. Идут работы по подключению к коммунальным сетям, монтажу станции пожаротушения. Параллельно строители устанавливают плиту-перекрытие под бассейн.

«Строительство нового МФЦ в Некоузском округе – важный шаг в развитии социальной и спортивной инфраструктуры этой сельской территории, – отметил Михаил Евраев. – Объект спроектирован с учетом доступности для маломобильных групп населения и требований энергоэффективности. С начала года уже открыли в регионе ледовые арены в Тутаеве и Рыбинске, современный физкультурно-оздоровительный комплекс в Любиме. В Ярославле идет реконструкция бассейна «Лазурный» и завершается строительство арены волейбольного центра. Ведутся работы по строительству центра единоборств в Гаврилов-Яме, стадиона в поселке Борисоглебском и спортивного зала в селе Улейма. Кроме того, начинается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Данилове. Такие проекты напрямую влияют на качество жизни людей. Современные школы и спортивные объекты создают условия для развития детей и молодежи, делают наши округа более привлекательными для жизни и помогают формировать комфортную среду».

Площадь комплекса в Новом Некоузе составит почти 3500 квадратных метров. Он будет состоять из двух основных блоков, соединенных переходом. В первом блоке разместится бассейн размером 25 на 9,25 метра. Здесь предусмотрены сауна, залы аэробики и ЛФК, медицинский кабинет, раздевалки и технические помещения, включая склад хлора и лабораторию. Во втором блоке организуют физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом для мини-футбола, баскетбола, волейбола и бадминтона. Также оборудуют двухуровневые трибуны, тренажерный зал, тренерские и административные кабинеты.

На прилегающей территории обустроят открытую воркаут-площадку, парковки, хозяйственную зону с блочно-модульной газовой котельной, противопожарные резервуары и локальные очистные сооружения.

Здание возводят с использованием современных материалов. Отделку цоколя выполнят декоративной плиткой под натуральный камень. Часть кровли сделают из мембраны, другую – из профнастила с полимерным покрытием. Комплекс оснастят полным набором инженерных систем.

Как сообщил глава Некоузского округа Григорий Петров, в муниципальном образовании за последние годы удалось обновить основные социальные объекты.

«У нас современные, новые Дом культуры с кинозалом, культурно-этнографический центр-музей, социальное агентство молодежи, спортивная школа тоже в обновленном здании, – сказал Григорий Петров. – Строительство спорткомплекса с бассейном – это грандиозный проект в рамках программы комплексного развития сельских территорий, и открытия этого объекта мы все с нетерпением ждем. Практически во всех национальных проектах, федеральных программах мы участвуем, в том числе и по направлению жилищно-коммунального хозяйства».