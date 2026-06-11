Доходы бюджета Ярославской области увеличатся на 5,4 млрд рублей

Основной прирост бюджета Ярославской области обеспечен за счет налоговых и неналоговых доходов, в том числе налога на прибыль организаций. Фото: Правительство Ярославской области.

«Доходы областного бюджета на 2026 год увеличиваются более чем на 5,4 млрд рублей и составят 166,1 млрд рублей. Все эти дополнительные средства направляем на конкретные нужды региона. Расходы вырастут на ту же сумму и составят 168,1 млрд рублей, – сообщил Михаил Евраев. – Основной прирост обеспечен за счет налоговых и неналоговых доходов, в том числе налога на прибыль организаций. Это значит, что наши предприятия развиваются, а регион остается территорией успешного бизнеса. Мы перераспределили расходы так, чтобы деньги дошли до тех, кто в них больше всего нуждается. Дефицит не меняется, все обязательства будут выполнены».

Из дополнительных средств 2,7 млрд рублей направят в резервный фонд правительства Ярославской области, 7,9 млн рублей - на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, а также с высоким уровнем износа, 8,6 млн рублей - на ликвидацию аварийного жилищного фонда. Почти 800 млн рублей дополнительно получит Областная детская клиническая больница. Кроме того, увеличатся расходы на социальную сферу. Так, 21 млн рублей дополнительно выделят на льготное лекарственное обеспечение граждан, 2,6 млн рублей - на компенсационные выплаты медицинским работникам и ординаторам. Также средства пойдут на приобретение систем непрерывного мониторинга глюкозы для беременных женщин и детей, меры поддержки участников СВО и другие цели.

Возрастут расходы на борьбу с пожарами, в частности, запланировано приобретение 490 пожарных рукавов. Кроме того, финансирование будет направлено на проведение спортивных, культурных и других массовых мероприятий, борьбу с борщевиком Сосновского. В этом году обработку от этого растения проведут на площади около 4 тысяч гектаров. Для повышения эффективности выявления очагов произрастания борщевика применяют беспилотные летательные аппараты.

В ближайшее время предложенные изменения будут рассмотрены в Ярославской областной думе.