Куда сходить в Иванове в День России 12 июня 2026: программа

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП
12 июня в Ивановской области пройдут самые разные мероприятия: от патриотических и культурных до просветительских. Они охватят все города и районы нашего региона. Вот некоторые из них.
12 июня, 11:00
Центр культуры и отдыха, Иваново, пр.Ленина, 114
Гала-концерт конкурса-фестиваля «Славим Россию».
В программе - стихи, песни, танцевальные и театральные постановки, посвященные Родине, героическим и трудовым свершениям ее народов. Вход свободный.
12 июня
Центральные улицы и площади городов и районов области
Акция Волонтеров Победы «Российский триколор»
Активисты движения «Волонтеры Победы» в День России развернут масштабную акцию «Российский триколор», в рамках которой раздадут прохожим ленты в цветах государственного флага. Во всех муниципалитетах пройдут всероссийские акции «Окна России», «Хоровод единства» и тематические флешмобы.
12 июня, 12:00
Ивановский художественный музей, Иваново, ул. Ленина, 33
Квест-программа «Долг – Отечестве, честь – никому!»
Художественный музей приглашает жителей и гостей Ивановской области на квест-программу, основанную на шедеврах русского искусства XVIII–XIX веков.
12 июня, 16:00
Кинешемский драмтеатр имени Островского, Кинешма, Советская, 12
Музыкальная комедия «Бабий бунт»
С 10 по 12 июня артисты Луганского театра имени М. Голубовича на сцене Кинешемского драмтеатра представят рок-оперу «Распятая юность», мюзикл «Опасные связи» и музыкальную комедию «Бабий бунт».
С 12 июня, с 10:00 до 18:00
Музей пейзажа, Плес, ул. Луначарского, 20
Выставка «Передвижники»
Представят 12 полотен из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) и работы из фондов Плёсского музея-заповедника.
13 июня, 13:00
Музейно-выставочный центр, Иваново, ул. Советская, 29
Музейное занятие «Неофициальные символы России»
Государственный архив Ивановской области подготовил виртуальную выставку «Многонациональный Ивановский край», которая расскажет о жизни и труде представителей разных народов на территории региона в 1930–1940-е годы.