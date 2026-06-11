Куда сходить в Иванове в День России 12 июня 2026: программа

День России отметят в Ивановской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

12 июня в Ивановской области пройдут самые разные мероприятия: от патриотических и культурных до просветительских. Они охватят все города и районы нашего региона. Вот некоторые из них.

12 июня, 11:00

Центр культуры и отдыха, Иваново, пр.Ленина, 114

Гала-концерт конкурса-фестиваля «Славим Россию».

В программе - стихи, песни, танцевальные и театральные постановки, посвященные Родине, героическим и трудовым свершениям ее народов. Вход свободный.

12 июня

Центральные улицы и площади городов и районов области

Акция Волонтеров Победы «Российский триколор»

Активисты движения «Волонтеры Победы» в День России развернут масштабную акцию «Российский триколор», в рамках которой раздадут прохожим ленты в цветах государственного флага. Во всех муниципалитетах пройдут всероссийские акции «Окна России», «Хоровод единства» и тематические флешмобы.

12 июня, 12:00

Ивановский художественный музей, Иваново, ул. Ленина, 33

Квест-программа «Долг – Отечестве, честь – никому!»

Художественный музей приглашает жителей и гостей Ивановской области на квест-программу, основанную на шедеврах русского искусства XVIII–XIX веков.

12 июня, 16:00

Кинешемский драмтеатр имени Островского, Кинешма, Советская, 12

Музыкальная комедия «Бабий бунт»

С 10 по 12 июня артисты Луганского театра имени М. Голубовича на сцене Кинешемского драмтеатра представят рок-оперу «Распятая юность», мюзикл «Опасные связи» и музыкальную комедию «Бабий бунт».

С 12 июня, с 10:00 до 18:00

Музей пейзажа, Плес, ул. Луначарского, 20

Выставка «Передвижники»

Представят 12 полотен из собрания Государственного Русского музея (г. Санкт-Петербург) и работы из фондов Плёсского музея-заповедника.

13 июня, 13:00

Музейно-выставочный центр, Иваново, ул. Советская, 29

Музейное занятие «Неофициальные символы России»

Государственный архив Ивановской области подготовил виртуальную выставку «Многонациональный Ивановский край», которая расскажет о жизни и труде представителей разных народов на территории региона в 1930–1940-е годы.