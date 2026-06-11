Детство под защитой семьи и государства: праздник единства и ценностей в ярославском «Сахареже»

ФОТО: ОГО «Ассамблея народов России» Ярославской области

В лечебно-оздоровительном комплекс «Сахареж» 8 июня прошел особенный праздник – «Детство под защитой семьи и государства», организатором которого стало Региональное отделение ОГО «Ассамблея народов России» Ярославской области при финансовой поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России».

Более 500 детей разных национальностей из Подмосковья, Владимирской, Ивановской, Костромской, Архангельской, Ярославской областей и Республики Коми стали участниками яркого праздника. Ребята не только отметили День защиты детей, но и познакомились с фундаментальными ценностями нашей страны.

Программа мероприятия была насыщенной и разнообразной. Её основой послужили 17 ценностей России, провозглашённые Президентом В.В. Путиным.

ФОТО: ОГО «Ассамблея народов России» Ярославской области

Праздник начался с торжественного открытия. Сергей Таланов, председатель Регионального отделения «Ассамблеи народов России» Ярославской области, обратился к ребятам с тёплыми словами:

- Сегодня мы собрались здесь, чтобы напомнить каждому, что детство в нашей стране находится под надёжной защитой – и со стороны семьи, и со стороны государства. Через знакомство с 17 ценностями России мы помогаем детям понять основы нашего государства, Каждый ребёнок должен знать и ценить те принципы, на которых строится наше общество. Именно в детстве закладывается понимание единства нашей страны, где каждый регион вносит свой неповторимый вклад в общую культуру. А защита детства – одна из ключевых ценностей, которая объединяет все народы России. «Детство под защитой семьи и государства» — это не просто слова, а принцип, который мы воплощаем в жизнь через такие мероприятия. Когда ребёнок чувствует поддержку семьи и государства, он растёт уверенным в завтрашнем дне и гордится своей страной. Во время праздника для юных участников на нескольких площадках лагеря были организованы творческие мастер-классы, подвижные игры и конкурсы, а также познавательная выставка.

Кульминацией стала обширная концертная программа. На сцене сменяли друг друга самые разные номера: задушевные русские народные песни, задорные танцы народов России, современные музыкальные композиции и энергичные хип-хоп номера. Зрители не могли усидеть на месте.

Знакомство с такими понятиями, как семья, патриотизм, историческая память, единство народов, милосердие, созидательный труд, уважение, сохранение традиций, с ранних лет помогает вырастить поколение ответственных, патриотичных и открытых миру граждан. Для ребят, отдыхающих в комплексе, это мероприятие стало не просто развлечением, а маленьким путешествием вглубь истории и обычаев своего народа — и одновременно поводом увидеть, как традиции живут и развиваются сегодня.

Праздник получился по-настоящему душевным и объединяющим. Дети не только получили массу положительных эмоций, но и узнали много нового о традициях и культуре своей страны. А яркие выступления, весёлые игры и творческие занятия оставили в сердцах ребят незабываемые впечатления.

ФОТО: ОГО «Ассамблея народов России» Ярославской области

В конце праздника Сергей Таланов выразил благодарность Федеральному агентству по делам национальностей, Общероссийской общественно-государственной организации «Ассамблея народов России», руководству региона, директору лечебно-оздоровительного комплекса «Сахареж» Максиму Малееву, всему персоналу комплекса за всестороннюю поддержку и возможность проведения этого мероприятия, а также Ярославской региональной общественной организации Азербайджанская национально-культурная автономия в лице председателя президиума Алекперова Насраддина и Ярославской региональной общественной организации «Татарское культурно-просветительское общество «Мирас» в лице председателя Кузнечихиной Фирдаус за активное участие в подготовке и проведении праздника.

- Сегодня мы увидели, как работает на практике принцип «Детство под защитой семьи и государства», - подвёл итог Сергей Львович. – Когда дети разных национальностей собираются вместе, узнают о наших общих ценностях, играют, творят и радуются – это и есть настоящая защита детства. Счастливое детство – фундамент сильного государства.